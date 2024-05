Rivas de Alcalá Norte: «Me hacían bullying por escuchar Oasis y Stone Roses»

Alcalá Norte lanzaron su debut homónimo a mediados de abril y rápidamente se han convertido en uno de los grupos más prometedores de la escena underground. En parte, por la loca página de Twitter que maneja de manera caótica el bajista de la banda, Pablo ‘Admin’, pero sobre todo, por los temazos. Rivas, Barbosa, Juampi, Pablo, Laura y Mendoza, sustituido recientemente por el productor y guitarrista Carlos Elías, firman un imponente disco que parece sacado de la escena alternativa de los años 80 y discute las inquietudes sociales de la generación actual. Es nuestro Disco de la Semana.

Quedo con Rivas en casa de su profesor de alemán, justo después de una clase. La conversación surge de forma natural y me pregunta a qué me dedico. Me dice que sus padres también son periodistas. «Si no soy periodista, supongo que es por rebeldía». Es el cantante de la banda que está en boca de todos y todo apunta a que no van a parar de subir.

Hasta la Rosalía sabe lo que es la vida cañón. ¿Cómo se dio eso?

No tengo ni puta idea. No sé quién se lo habrá pasado. Tenemos buenos relaciones públicas por ahí y nuestro bajista es muy pesado. Lo intentó con Arde Bogotá, que pasan de él mazo, así que probó con Rosalía. Él conoce las reglas de Twitter, yo no. Como no lo entiendo, si hubiese hecho yo esa frikada, después de fracasar con Arde Bogotá habría ido a por unos menos pegados. Debió ser algún alma caritativa que nos quiere y que debemos tener en común con ella.

Y seguramente le haya molado el tema.

Está claro. Si no, no pondría eso. Es la polla, tío. A mí me hace mucha ilusión.

Y el bajista es muy bueno como CM. Me consta que hay gente que conoce en Twitter a Alcalá Norte pero no han escuchado ninguna canción.

Él viene de Barcelona y se mudó a Madrid hace un año y dos meses, ya oficialmente como bajista. Estaba apalabrado antes de mudarse.

Pero, ¿era amigo vuestro?

De Twitter, honestamente. Cuando Autoplacer, el sello nos eligió como finalistas de su concurso de 2020, él nos puso en una movida que hacía él con el de Music Radar Clan. Yo de vez en cuando me metía en Twitter a ver si alguien hablaba de Alcalá Norte. El primero fue el Adri de VVV Tripping You, pues el segundo o el tercero era este. Me hizo gracia, porque su Twitter era como el Twitter de ahora de Alcalá Norte, pero de un pibe. Tocó con nosotros hace mil años en una suplencia, porque de casualidad le pillaba en Madrid y de casualidad nosotros no teníamos bajista. En un día, se preparó todo el repertorio que tuvo con nosotros, porque es un máquina, y, bueno, desde entonces estaba ese runrún de “tío, si voy a Madrid, quiero ir a ser bajista de Alcalá Norte…”, y de repente el pavo se calentó y dijo que se venía. Desde que llegó, nos empezó a decir que le dejáramos el Twitter y que lo iba a petar. Yo no entendía nada. Aparte de que me daba miedo, porque yo he visto su Twitter y es un espanto, pero es exactamente igual que el Twitter que tenemos ahora, o sea, lo que me daba miedo es lo que está haciendo. Llegamos al acuerdo de que podía tener una cuenta donde claramente dejase claro que no era Alcalá Norte, sino el bajista, y se lo ganó.

Creo que fue una buena decisión para estos tiempos y os pega mucho.

Eso es que hemos escogido un buen bajista, a nivel humano. No es de Ciudad Lineal ni nada, pero siente los colores. Musicalmente, sabíamos que era súper talentoso, pero hemos necesitado que nuestro productor, y ahora guitarrista, Carlos Elías, lo metiese en vereda. No sé que significa, pero Elías decía que no sabía tocar el bajo para Alcalá Norte, y Pablo cambió su manera de tocar. Ahora está domado.

¿El resto sí sois de Ciudad Lineal?

Carlos es de Navalmoral, Cáceres. Laura, nuestra teclista, es de Batán, pero los otros tres, Juampi, Barbosa y yo, sí somos de aquí.

¿Cómo estáis recibiendo todo el éxito? ¿Es abrumador o un alivio?

Es las dos cosas, tío. Abrumador es, pero, por otro lado, era lo que queríamos desde el comienzo, que nos escuchasen en nuestro barrio. Que la gente supiese que nuestro barrio existe y que hay un centro comercial cochambroso ahí erguido. Yo estoy impactado. También está el factor de los miedos y eso. El amor anónimo es rarísimo y el odio anónimo también.

¿Os odian?

Sí, pero estoy aprendiendo que es mejor dejar de buscar cosas de ti porque te vas a encontrar gente que dice cosas feas. Al final, te impacta más lo feo, te lo llevas a casa, y puedo vivir sin ello.

Si nadie te dijese nada malo, no estarías triunfando, ¿no?

La campaña de prensa que ha hecho ‘Admin’ Pablo ha ido por ahí. Al final, vosotros veis lo que ha hecho en Twitter, pero también ha ido por otros foros más oscuros donde la peña es menos amable aún que en Twitter. Eso me lo he tenido que leer y me lo he tenido que catar, y ahí sí que se han dicho auténticas barbaridades de mí y de mi familia. Entiendo que para hacer ruido tienes que generar pasiones.

¿Lo del centro comercial es por reivindicar el barrio?

Nosotros queríamos llamarnos Ciudad Lineal, pero resulta que es una banda de Barcelona de post punk. Entonces, como nosotros en aquella época queríamos hacer una banda de post punk, pues no podíamos hacerlo. Sabíamos que se habían disuelto, pero, aun así, era un movimiento que no tenía ningún sentido. Nuestro colega el Padu estaba por ahí y nos dijo que por qué no probábamos Alcalá Norte, y tenía todo el puto sentido. Siempre hemos querido hacer una cosa conectada con nuestros colegios, nuestros vecinos, los colegios de nuestros vecinos, las calles donde están las carnicerías a las que íbamos de pequeños, a las que sigo yendo… Nos apetecía. Si te llamas Guarrerías Preciados, como la antigua banda de Barbosa, pues le puedes hacer gracia a la peña, porque es buen nombre, pero no te van a sentir tan íntimo.

¿Qué piensas de todas las comparaciones que os hacen? Love of Lesbian, The Clash, Alaska y Dinarama…

Alaska y Dinarama, cien por cien. La primera canción que versionamos nosotros en el local cuando fuimos a hacer una banda fue ‘Perlas ensangrentadas’. Honestamente, no conozco ninguna canción más de Alaska y Dinarama. Love of Lesbian, por ejemplo, tampoco conozco ninguna canción de ellos. Sé que Santi Balmes es una eminencia, pero no me lo cato. Y en cuanto a The Clash, ojalá podamos tener versiones dub de nuestra música como hacían ellos.

Obviamente, también se ha nombrado a Joy Division.

Claro, esa es la fácil. De hecho, ahora estamos haciendo una que me raya porque se parece demasiado a una de New Order. Vale que nos molan, pero es que es demasiado igual a una en concreto, pero la vamos a hacer igualmente.

He visto hoy en Instagram algo de bullying por escuchar a los Stone Roses y Oasis. ¿De qué va eso?

Sí, eso es verdad. Stone Roses siempre tuvo un pase para los que me hacían bullying por ‘Fools Gold’, porque les molaba mazo el sample, el rollito… Entonces, siempre me decían que no pusiese el ‘Sally Cinnamon’ o el ‘Mersey Paradise’, porque son una mierda, pero ‘Fools Gold’ guay. Barbosa siempre me dice: “No solo de ‘Fools Gold’ vive el hombre”, y me encanta. El caso es que con Stone Roses no había tanto hate, pero con Oasis sí. Estaba rodeado de peña con un gusto por la música muy exquisito y que siempre buscaban la rareza o la genialidad pura. Una vez puse un disco de Ocean Colour Scene y me dijeron: “Quita esta mierda que parece Oasis”, y me sentó fatal tío. Como el puto culo. Hasta el punto de que estuve 10 años sin escuchar Ocean Colour Scene, hasta hoy, que me acordé de la movida. Estaba traumatizado por esa tontería. Honestamente, no es tan grave. La culpa es mía que me lo tomo todo a pecho y que tengo en demasiada estima a estos colegas, porque los admiro mucho. Igual a los 18 años me costaba más ver eso.

¿Cuándo nace Alcalá Norte?

En octubre o noviembre de 2019 fue cuando nos juntamos en un local a tocar ‘Perlas ensangrentadas’ y ‘Boys Don’t Cry’. Ahí empezó. A los dos meses de empezar, prácticamente, nos pilló el COVID. Nos hundió y nos quedamos madurando qué hacer. Nosotros ya teníamos nuestro primer bajista, que se llamaba Javi, y a la salida del COVID ya pensamos en pillar un teclista. Encontramos a uno en internet, Jacobo, pero se nos cayó el bajista. Luego entró Pedro a sustituirle, que es un colega mío de la uni. En julio de 2020, ya empieza la primera formación solvente de Alcalá Norte, pese a que algunos temas ya fueron compuestos con Javi, el antiguo bajista. ‘Los Chavales’ y ‘No Llores, Dr. G’ fueron las últimas canciones que compusimos con la primera formación.

¿Por qué ha sido 2024 el año de salida de vuestro primer disco?

Esta primera formación se desintegró absolutamente en la primera de 2022. Decidimos prescindir de los servicios del teclista y el bajista lo dejó después. No encajábamos humanamente. Independientemente de lo musical, que molaba mucho, no me sentía capacitado para tener un proyecto juntos. Nos quedamos los tres del principio y nos tocó volver a buscar miembros. En 2022, lo que hicimos fue fijarnos en quién estaba viniendo a los bolos y preguntábamos quién quería tocar el bajo. “No sé tocar el bajo, pero le he comprado uno a markusiano”. Debuti, lo tienes todo, vente. Así encontramos un bajista que ha estado hasta ahora, pero también prescindimos de sus servicios. Una teclista amiga suya nos dejó tirados también. Desde la primavera de 2022 hasta la de 2023 tuvimos una medio formación, pero el año pasado volvimos a implosionar. Ahí, Carlos Elías, que nos seguía la pista desde el principio, nos dijo que si no grabábamos un disco, íbamos a morir. Le hicimos caso y armamos la banda a partir del disco. Entre Pablo, Carlos Elías, y el bajista de la primera formación, Pedro, montamos el disco. Logramos que Barbosa nos ayudara a grabarlo, pero fue una decisión desesperada. O grabamos disco, o no hay banda. No podíamos vivir solo del pasado, pero tuvimos puta coña y nos salieron nuevos temazos, como ‘La Vida Cañón’ y ‘La Calle Elfo’. En todas estas canciones, por las distintas formaciones, ha colaborado mucha gente, así que en el contrato editorial aparecen como 12 o 13 compositores.

Una de las cosas más interesantes de vuestro debut son las letras, que son loquísimas. ¿Las escribes tú?

Muchas veces, las letras vienen de que el Barbosa me dice una gracieta, me hace gracia y le digo: déjame trabajarla, que creo que esto puede ser un estribillo o una estrofa. Hay ese punto de composición grupal, y yo soy como el orfebre.

¿Cuál es la que más recuerdas?

Hay una letra en ‘420N’ que no me convencía, cuando digo “Qué fácil es hacer bien la pasta”. La canción habla de hacer BHO, que es un tipo de hachís formado a partir de una pasta calentada. Eso lo pones en una olla, y yo en una olla hago espaguetis. También es pasta. Los pibes de la canción también quieren hacer pasta de dinero. Yo quise jugar con las tres cosas en una sola frase y no me salió del todo bien tío, porque se puede encajar bien en la pasta de comer y en la de droga, pero no sé si queda tan bien en la del dinero. Luego me he dado cuenta de que en los bolos la peña se goza esa frase y la grita, así que le he cogido mucho cariño.

Una de las canciones que más nos gusta es la de ‘No Llores, Dr. G’. ¿De dónde viene la idea de hacer una canción sobre Goebbels?

Si yo me puse a leer los diarios de Goebbels, alucinando con lo chalado que estaba ese pibe y lo acomplejado que era por mil motivos, es porque me lo enseñó un escritor concreto. Le pregunté a esa persona si la frase era suya y me dijo que él no había dicho eso nunca, así que igual la frase es mía. Goebbels se veía bajito y feo. Entonces, ¿cómo hacía frente a su complejo? Tratando de cincelar a los pobres jóvenes alemanes a lucir tal y como él desearía que el espejo le devolviese su propio reflejo. Eso es lo que se expresa en la frase, o lo que yo pensaba que ese tío expresó en la frase y que yo sencillamente tomé literalmente.

La vida cañón de la que habláis cada vez está más cerca. ¿Cuál es vuestro próximo paso?

Nosotros pensábamos hace tres o cuatro meses que cuando nos hicieran esta pregunta ahora te íbamos a responder que el siguiente paso era la gira de otoño, pero este verano se están cerrando más cosas de las que pensábamos. Después, la gira de otoño, que es hacia donde estábamos apuntando siempre. No sé cuántos bolos serán, pero serán muchos, de septiembre a diciembre. También tenemos muchísimas ganas de los festivales y estamos trabajando para eso. También vamos a tener hueco para componer, que me hace falta, y no puedo dejar de mencionar eso como próximo paso. Es verdad que, como te he contado antes, este último año no es que hayamos grabado un disco, es que hemos grabado un disco sin banda y luego hemos hecho una banda. Nos ha llevado muchísimo tiempo, sencillamente, tener el repertorio sólido para poder defenderlo cuando tocaba, que era a partir de ahora.

De momento, ¿cada uno seguís con vuestro curro?

Yo curro aquí al lado, vendiendo seguros.

¿Ganas de dejarlo?

Tío, es que mi jefe Juan es un gran amigo mío, de los que me hacían bullying por escuchar Oasis, y lo admiro muchísimo. Aprendo muchísimo de él. De hecho, el otro día estaba hablando con Fer, de Los Camellos, que también tiene una carrera profesional guay al margen del grupo y me sirvió de inspiración. Yo creo que no hay por qué dejarlo, tío. También quiero crecer por ahí. No me mola vender seguros, pero me mola aprender de Juan. Quiero ser tan listo como él.

¿Cómo estás viendo el ritmo de todo esto, muy rápido o como debe ser?

Tío, yo el mes pasado peté. Todo me estaba sobrepasando y, entre otras cosas, dejé de fumar porros porque no casaban con la ansiedad que todo esto genera. Estoy mucho mejor desde que me he quitado ese mecanismo de recompensa inmediata, absurdo y artificial. Ahora si fumo es para gozarlo. Puedo seguir mejor este ritmo y puedo vender seguros mejor. Como parte de esta petada mental heavy que he tenido, también he aprendido a delegar. La banda no soy yo, y aunque evidentemente yo nunca lo hubiese dicho en público, atendiendo a mis prácticas podría parecerlo. Yo me comportaba de manera un poco tiránica y en este último mes he entendido que hay que delegar, y la primera persona en la que hay que delegar es en nuestro mánager, que no veas cómo negocia. Muchísimo mejor que yo.