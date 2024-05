Megan Thee Stallion desperdicia a Gwen Stefani en ‘BOA’

Megan Thee Stallion se convierte en la protagonista de su propio videojuego en el tercer single de su próximo álbum, ‘BOA’. Continuando la temática serpentina tras ‘Cobra’ y ‘HISS’, la rapera de Texas ha aprovechado para samplear una de las canciones clave de Gwen Stefani, a medio gas, y continuar su mal rollo con Nicki Minaj.

En ‘BOA’, Megan rapea sobre su éxito en la industria del rap, pero pone prácticamente todo el enfoque del tema en sus haters. Concretamente, en Nicki Minaj. «Las putas no paran de darle al teclado / Pero nunca me he sentido presionada / Es obvio que están obsesionadas», rapea Megan, claramente referenciando toda la retahíla de tweets que Nicki le dedicó hace poco por la salida de ‘HISS’. De hecho, todo el estribillo va para la autora de ‘Pink Friday 2’, dirigido a quitarle su puesto como ‘Queen of Hip Hop’: «Haciendo mierda para Tik Tok, puta, yo soy Hip Hop».

Todo esto, sobre un sample de ‘What You Waiting For?’ de Gwen Stefani, uno de sus más recordados. La parte que Megan toma prestado es el «la la la» que también se repite a lo largo del tema de Stefani. Por lo demás, es una base de trap al uso, bastante esquelética. Con todo el juego que podría haber dado, el sample queda más como una anécdota divertida que como algo potente. Al margen de esto, Megan siempre se desenvuelve a la perfección en este tipo de beats, y ‘BOA’ no es una excepción.

A la vez, es una declaración de intenciones por parte de Megan. Funciona a nivel de provocación para Nicki (el ‘¿A qué estás esperando?’ y como un guiño a su propio videoclip, que comparte la estética japonesa con el de Stefani. La diferencia es que el de Megan está ambientado en un videojuego ficticio llamado ‘La maldición de la mujer serpiente’ y tiene el anime como inspiración central. De hecho, el título de ‘BOA’ es una referencia a un personaje de One Piece.