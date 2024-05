Condones y camisetas con el disco de Omar Apollo

Omar Apollo ofrecerá preservativos, además de camisetas, en algunas versiones especiales de su nuevo disco, ‘God Said No’, que se pone a la venta el 28 de junio. El 31 de mayo lo presenta en Primavera Sound.

En concreto, Omar ha colocado preservativos y camisetas dentro de la «caja» de edición limitada de ‘God Said No’, que también incluye un vinilo y un cedé. La funda de plástico del preservativo viene con el título del disco impreso.

‘God Said No’ estará disponible también de manera individual en todos los formatos de disco disponibles, CD, vinilo y cinta de casete. Omar dice que el contenido de ‘God Said No’ es un «reflejo» de su vida durante el último par de años.

El primer adelanto de ‘God Said No’ se conoce desde hace semanas: se trata de un medio tiempo R&B-pop llamado ‘Spite’ donde sigue notándose la influencia de Frank Ocean y Miguel. ‘Spite’ es el corte 2 del disco, que incluye solo una colaboración, la de Mustafa, en el corte 5. El nuevo single, ‘Dispose of Me’, sale este jueves 16 de mayo.

01 Be Careful with Me

02 Spite

03 Less of You

04 Done with You

05 Plane Trees ft. Mustafa

06 Drifting

07 Empty

08 Life’s Unfair

09 Against Me

10 While U Can

11 Dispose of Me

12 How

13 Pedro

14 Glow