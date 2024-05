Oasis detallan la reedición 30º aniversario de ‘Definitely Maybe’

A pocos días de que Liam Gallagher recorra arenas de Reino Unido e Irlanda repasando los temas de ‘Definitely Maybe’, se anuncia al fin la reedición del disco. No, no hay reunión de Oasis a la vista.

Como sabes si estás leyendo esto, se celebra el 30º aniversario del que fue el debut de Oasis. En él aparecían himnos imperecederos como ‘Supersonic’ y ‘Live Forever’, junto a joyas perdidas como ‘Slide Away’.

La reedición saldrá el 30 de agosto incluyendo la remasterización de las canciones de 2014, ahora junto a las sesiones de grabación descartadas de los Estudios Monnow Valley y otras de Sawmills Studios. Han sido mezcladas por primera vez por Noel Gallagher y Callum Marinho. También habrá notas adicionales en el libreto de Alan McGee de Creation Records y del periodista Hamish MacBain. Será un doble CD o un cuádruple LP, aunque habrá varias ediciones con matices para elegir.

Volume 1

1. ‘Rock ‘n’ Roll Star’ (Remastered)

2. ‘Shakermaker’ (Remastered)

3. ‘Live Forever’ (Remastered)

4. ‘Up In The Sky’ (Remastered)

5. ‘Columbia’ (Remastered)

6. ‘Supersonic’ (Remastered)

7. ‘Bring It On Down’ (Remastered)

8. ‘Cigarettes & Alcohol’ (Remastered)

9. ‘Digsy’s Dinner’ (Remastered)

10. ‘Slide Away’ (Remastered)

11. ‘Married With Children’ (Remastered)

Volume 2

1. ‘Rock ‘n’ Roll Star’ (Monnow Valley Version)

2. ‘Shakermaker’ (Monnow Valley Version)

3. ‘Live Forever’ (Monnow Valley Version)

4. ‘Up In The Sky’ (Monnow Valley Version)

5. ‘Columbia’ (Monnow Valley Version)

6. ‘Bring It On Down’ (Monnow Valley Version)

7. ‘Cigarettes & Alcohol’ (Monnow Valley Version)

8. ‘Digsy’s Dinner’ (Monnow Valley Version)

9. ‘Rock ‘n’ Roll Star’ (Sawmills Outtake)

10. ‘Up In The Sky’ (Sawmills Outtake)

11. ‘Columbia’ (Sawmills Outtake)

12. ‘Bring It On Down’ (Sawmills Outtake)

13. ‘Cigarettes & Alcohol’ (Sawmills Outtake)

14. ‘Digsy’s Dinner’ (Sawmills Outtake)

15. ‘Slide Away’ (Sawmills Outtake)

16. ‘Sad Song’ (Mauldeth Road West Demo, Nov’ 92)