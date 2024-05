Soto Asa / Disco 9

Después de un EP que mezclaba temas inéditos con otros ya publicados a modo de rareza como ‘Sweg 777’, ‘Disco 9’ es la primera colección completamente inédita de Soto Asa desde ‘Super Sintiendo 64’. El 9 es el número favorito del ceutí, el disco se publicó el 9 de mayo a las 9pm con 9 canciones (una menos que el último de Billie Eilish), y tiene sentido tanta referencia a la suerte porque ‘Disco 9’ es un paso distinto en la carrera de quien es probablemente uno de nuestros artistas más interesantes en la actualidad.

‘Las 12’ y ‘Spaceship’ son quizás los mayores precedentes de lo que encontramos en un disco lleno de tech house y que pone las cartas sobre la mesa desde su inicio con ‘Galaxy’, donde lo que parece una intro que presenta el “tema de verdad” es realmente el tema (perdón, el temazo) de verdad. Desde aquí al cierre con el feat de Lea de Leandro en ‘Bubu’ (lo de “el negro favorito de tu parienta” es pa enmarcar) hay un solo género que podríamos bautizar como “melancolía espacial cani”, y que, aunque a veces está más afortunado que otras, es una buena noticia en tanto que muestra a Álvaro Soto no conformándose con lo que ya sabemos que sabe hacer, sino experimentando. Al final es así, probando cosas que quizás en otros no funcionarían, como ha dado con maravillas como ‘Smartphone’.

- Publicidad -

Precisamente La Zowi vuelve a aparecer aquí. ‘Cryminal’ no es tan buena como ‘Smartphone’ (tampoco lo era ‘Contarte’, la colaboración de ambos en el disco de ella, pero es que pocas canciones de los últimos años lo son), pero funciona muy bien eso de “la primera vez que la vi caminando por ahí / la segunda que la vi estaba llorando por Madrid / como fue una buena actriz no se la ve tan mal”, y nos lleva a Zowi a un lugar donde no es común verla (muy bien traída la mención a su ‘Matrix’). Es quizás la mejor de las tres colaboraciones vocales del disco, aunque también es interesante la aportación de ILLEY en ‘Volvo’, que recuerda a ‘BABY HELLO’ pero con una letra que, en la parte de Soto, sabe mezclar pena con humor: “se enteraron sus amigas / de que había varias mentiras / y una de ellas era yo / ahora tristes los dos, ahora tristes los tres / porque el bicho ni se levantó”.

Además de su fiel escudero rjmussic, Soto colabora aquí en la producción con Klein Beats, Whysoicy, Flanchetto Beats o Papa Pedro, con quien ya hizo ‘Spaceships’, y que paradójicamente no está en ‘Share’, pese a que ésta es prácticamente la segunda parte de aquella. Hay temazos que tiran más a lo vulnerable, como ‘Baby Yono’ o ‘Nome Kere’, pero otros vienen a ser disfrutones, como la mencionada ‘Share’, o el “la señora que quiere-que-peque” de ‘blesS’ – Aitana, no tengas miedo al éxito y llama a Soto la próxima vez. Y, amantes de ‘Coupé’, estáis de enhorabuena: ‘X Ti’ podría estar en ese tracklist perfectamente. “La ciudad se va a dormir, yo voy a escapar” se une a esas barras que el autor de ‘Si tu kiere’ se saca como si nada, y la canción es una de las mejores que ha sacado últimamente. En resumen, ‘Disco 9’ muestra que Soto Asa sigue en plena forma y, a la vez, con ganas de probar cosas nuevas. O quizás en él ambas cosas vienen de la mano.