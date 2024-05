The Black Keys cancelan toda su gira de estadios sin explicación

The Black Keys han cancelado los 31 conciertos en estadios que habían anunciado para la gira norteamericana de ‘Ohio Players’ sin ningún tipo de explicación. El tour iba a comenzar en septiembre y habría terminado en noviembre, con recintos tan importantes como el Madison Square Garden de Nueva York.

En la página de venta de tickets se puede ver como todas las fechas aparecen canceladas, excepto una el próximo 6 de julio en Chicago. La propia página de la banda también ha eliminado todas las fechas de la gira.

Aunque los reembolsos se producirán mediante el método original de compra, muchos fans se han quedado sin palabras y otros lo han achacado a las «poquísimas ventas» y a los «desorbitados precios de las entradas». «Quien haya pensado en programar esta banda para estadios en 2024 debería ser despedido», escribía un usuario.

The Black Keys just canceled their entire North American arena tour for this fall due to extremely poor sales (likely due to exorbitantly priced tickets — most markets were $100+ just to get in the building).

Whoever thought booking this band in arenas in 2024 should be fired.

— Scott Heisel (@scottheisel) May 25, 2024