Zayn / Room Under the Stairs

Zayn llega a su cuarto disco cambiando de sonido. Del R&B alternativo de sus trabajos previos, en ‘Room Under the Stairs’ ya no queda nada. Malik lo sustituye por un sonido de influencias soul, folk-rock y blues dado que ha producido el disco en Nashville junto al productor Dave Cobb, quien recientemente ha llevado a Take That por el mismo camino. A la voz de Zayn -la mejor de One Direction- el cambio de contexto le sienta bien, sobre todo cuando las composiciones están a la altura de su talento. Y no siempre es el caso.

En el soul-rock de ‘What I Am’, el sencillo principal, Zayn ruega a su chica que le acepte “tal y como es”. Sin embargo, Malik no termina de encontrar la felicidad, y sus adicciones y «problemas» siguen marcando las letras del disco. Le persiguen en la bonita ‘Alienated’ y en ‘Concrete Kisses’ va tan ebrio que literalmente besa el suelo.

Esa metáfora aporta un pequeño destello de humor a un disco en habla sobre el amor como antídoto contra el tormento vital, aunque la luz entra por otros lados. El propio Zayn ha reconocido que ‘Room Under the Stairs’ necesitaba “un poco de amor” antes de escribir ‘Stardust’. Le salió la canción más adorable que ha escrito jamás. Ojalá el disco hubiera seguido su camino.

Pero no: a Zayn las melodías se le hacen bola esta vez. El inicio con ‘Dreaming’ promete, pero demasiado pronto las canciones divagan sin rumbo. ‘How it Feels’ podría ser un buen himno sobre la ansiedad si contara con una melodía más adherente, y ‘Gates of Hell’ no llevará otra vez la frase “I can’t feel my face” al éxito como ya hiciera su compañero canadiense.

La luz de ‘Stardust’ ilumina las canciones de ‘Room Under the Stairs’ que vienen antes y también las que vienen después. Y qué suerte, porque el camino se hace pantanoso en cortes como ‘My Woman’ -de inspiración góspel- o ‘Birds on a Cloud’. Al final es posible rescatar la mona ‘Something in the Water’, pero el tedio termina imponiéndose en ‘Room Under the Stairs’. ¡Y qué pena que una canción llamada ‘Fuchsia Sea’ sea tan aburrida!