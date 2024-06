Bat for Lashes / The Dream of Delphi

Bat for Lashes es una de las 12 afortunadas que han sido nominadas en 3 ocasiones al Mercury, el premio más prestigioso de Reino Unido. Son las mismas menciones que han recibido David Bowie, Coldplay o Pulp, y más de las que han tenido Oasis y Blur. Su 6º álbum también podría gustar entre el jurado por su carácter conceptual.

Natasha Khan fue madre por primera vez en 2020. Su hija se llama Delphi, este disco se llama ‘The Dream of Delphi’, empieza con un tema llamado ‘The Dream of Delphi‘, termina con una versión extendida y con más cuerdas de ‘The Dream of Delphi’, e incluye temas llamados «Carta a mi hija», «El baile de Delphi» y «Su primera mañana». Quiero decir que este es un disco sobre la hija de Bat for Lashes, que se llama Delphi. Aun con un par de singles muy definidos, es un álbum de corte ambiental, cercano a las bandas sonoras con que la artista ha coqueteado en el pasado.

- Publicidad -

Para desarrollar este álbum, el primero en 5 años, pues son los que han pasado ya desde ‘Lost Girls‘, Khan ha creado un personaje llamado «la Bruja Madre». En la mayoría de los textos, la Madre cae «rendida a los pies» de su pequeña, «juega con los ángeles», le presenta «su primera mañana», se encamina «a casa» o piensa en «la mediana edad». Pero también aprende que tarde o temprano, tendrá que dejarla marchar y no atosigarla: «eres un regalo, un regalo que viene de mí, pero no eres mía», dice ese tema llamado ‘Christmas Day’ publicado un 31 de mayo.

Las letras son muy escuetas en unas canciones que a veces amagan con ser instrumentales o incluso llegan a serlo. ‘At Your Feet’, que ha terminado siendo uno de los singles de presentación, asegura haber sido improvisada. Hay cierta sensación de que ‘The Dream of Delphi’ no es realmente un álbum de estudio de Bat for Lashes, sino un bonito disco de nanas de algún tipo de proyecto paralelo. Eso sí, uno muy bien hecho y cuidado.

- Publicidad -

En muchos puntos de este largo, Bat for Lashes se inclina por la instrumentación orgánica. Arpas, pianos y cuerdas embellecen un proceso que no siempre es hermoso, que como ella dice puede afectarte «física, mental e incluso vaginalmente». Hay que destacar el uso de sintetizadores, pues aportan otros colores a la experiencia respecto a lo que quizá estés imaginando leyendo estas líneas. Así, ‘The Dream of Delphi’ es mejor cuanto más se parece literalmente a «un sueño». Los paisajes son vaporosos y las texturas complejas cuando los teclados conviven con el saxo en ‘Breaking Up’ (sobre su ruptura con el padre de la niña) o en el vals «electrónico de cámara» de ‘Delphi Dancing’.

A la caza de cuál será el instrumental o pseudo-instrumental favorito a largo plazo (¿acaso ‘Breaking Up’?), destacan por supuesto las canciones en el sentido más tradicional del término. Y single principal aparte, ‘Home’ es una estupenda composición, con ecos de neo-soul, funk y cierta querencia por los clásicos de los años 70. Quizá es significativo que excepcionalmente Natasha no aparezca en los créditos de ‘Home’, porque ella ha estado más pendiente de las ambientaciones.