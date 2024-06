Jessica Pratt, «una absoluta exquisitez», anuncia fechas en España

Tras su paso por Primavera Sound, Jessica Pratt presentará su aclamado nuevo álbum, el cuarto ya, en España. En concreto, presentará ‘Here in the Pitch‘ el 15 de noviembre en la sala Independance de Madrid y el 16 de noviembre en el Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona. Las entradas estarán a la venta en DICE a partir del 7 de junio a las 10:00 a un precio de 25 € más gastos de distribución.

La nota de prensa de la promotora del Primavera recuerda que es el primer disco que Jessica «graba incorporando una sección rítmica a su banda gracias al fichaje de Spencer Zahn al bajo y de Mauro Refosco a la percusión. Un upgrade (por ahí escuchamos timbales, glockenspiel, saxofón, flauta y piano) para que su canción de autora se vista de bossa, psicodelia o Motown».

Nuestra redactora Mireia Pería, en su crónica del viernes de Primavera Sound, definía el concierto de Jessica Pratt como «una absoluta exquisitez», con «cadencias de folk y bossa nova, una voz reina, trémula e infantil, fuera del tiempo, que recuerda a una cantautora hippie de los 70. Un concierto preciosista, pero también emocionante».