Muere Mark James, autor de ‘Always On My Mind’ y otros clásicos

Mark James, autor del último número 1 de Elvis Presley, ha fallecido a los 83 años en su casa de Nashville. Además de ‘Suspicious Minds’, James ha compuesto otras dos canciones inolvidables a través de las generaciones, como son ‘Always On My Mind’ y ‘Hooked on a Feeling’. Estas dos últimas alcanzaron el Top 5 del Hot 100 para varios artistas.

‘Always On My Mind’, coescrita junto a Johnny Christopher y Wayne Carson, le sirvió a James para ganar dos Premios Grammy: Canción del Año y Mejor Canción de country. Este clásico tema significó un puesto en el Top 5 del Hot 100 tanto para Willie Nelson, en 1982, como para Pet Shop Boys, en 1988, demostrando que las grandes canciones siguen siéndolo de cualquier forma.

Por otro lado, ‘Suspicious Minds’ le valió a Elvis su último número 1 en el Hot 100, en 1969, y ‘Hooked On A Feeling’ fue otro Top 5 en la lista de éxitos norteamericana, tanto para B.J. Thomas como para Blue Swede.

El compositor fue aceptado en el Songwriters Hall of Fame en 2014 y en el Nashville Songwriters Hall of Fame al año siguiente. Otros hits de James incluyen ‘The Eyes of a New York Woman’, que fue un Top 30 para B.J. Thomas en 1968; ‘Moody Blue’, Top 40 para Elvis en 1977; y ‘Sunday Sunrise’, Top 10 de Brenda Lee en la lista de éxitos country de 1973.