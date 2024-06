El segundo y último disco de SOPHIE saldrá en septiembre

El último álbum de SOPHIE, y su primer trabajo póstumo, estará disponible el próximo 27 de septiembre. El primer single de ‘SOPHIE’, ‘Reason Why’ junto a Kim Petras y BC Kingdom, ya está disponible en plataformas. Sin embargo, en YouTube todavía hay que esperar un par de horas.

‘SOPHIE’ será la continuación del álbum debut de la artista británica, ‘OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES’ y su último lanzamiento discográfico. Según la nota de prensa, el álbum ha sido producido entre la artista y su hermano, Benny Long, y finalizado «con mucho cariño por él y aquellos cercanos a ella».

Su familia dice: «Sophie no solía hablar públicamente de su vida privada, y prefería plasmar todo lo que quería expresar en su música. Lo justo es compartir con el mundo la música que esperaba publicar, con la convicción de que todos podemos conectar con ella de esta forma, la que más amaba».

SOPHIE’s posthumous and final album, ‘SOPHIE,’ will be released on September 27th. pic.twitter.com/MemgiVV3JR

— Pop Crave (@PopCrave) June 24, 2024