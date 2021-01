Muere SOPHIE, una de las productoras fundamentales del siglo XXI

SOPHIE ha fallecido según han informado esta mañana algunas personas de su entorno en redes sociales. Christine and the Queens está entre las personas que ha confirmado y lamentado su muerte. La artista es amiga de Charli XCX, quien había trabajado varias veces con SOPHIE. De momento no se conocen las causas del fallecimiento.

La productora de 34 años hacía historia al ofrecer uno de los discos de electrónica avanzada más interesantes de los últimos tiempos, ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides’. Su sonido ha impregnado a una generación profundamente influida por el sello de PC Music, muy especialmente a la mencionada Charli XCX o en España PUTOCHINOMARICÓN y RRUCCULLA, que nos concedía una entrevista entera sobre su obsesión con SOPHIE; muestra de lo que su sonido ha marcado el rumbo de nuestro siglo.

Entre las colaboraciones de SOPHIE, cabe destacar la producción de ‘Bitch I’m Madonna’ (su gran hit ‘Immaterial’ también parecía una canción respuesta a ‘Material Girl’), el EP junto a Charli XCX ‘Vroom Vroom’, la canción estrella de Let’s Eat Grandma, ‘Hot Pink’, o el vídeo de ‘This Life’ para Vampire Weekend.

Antes de ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides‘, SOPHIE nos había conquistado con ‘Product’ y aquella maravilla de canción parodia de ‘Hey QT’ que no firmó con su nombre. En aquellos tiempos, nos referíamos erróneamente a SOPHIE como «productor» pero precisamente una de las cumbres de su carrera era el vídeo de ‘It’s Okay to Cry’, en el que revelaba su transición. SOPHIE se convertía también entonces en un referente para la comunidad LGTB+ por la visibilidad que daba a las personas transgénero.

Esquiva y poco dada a conceder entrevistas, la artista acababa de publicar ayer un nuevo tema llamado ‘UNISIL’, la cara B de un remix de ‘BIPP’, uno de los temas más emblemáticos de sus inicios en 2013. ‘UNISIL’ había sido grabada en 2015.

Sophie was a stellar producer, a visionary, a reference. She rebelled against the narrow, normative society by being an absolute triumph, both as an artist and as a woman. I can’t believe she is gone. We need to honor and respect her memory and legacy. Cherish the pioneers. pic.twitter.com/GK3HtlecQA

— Chris (@QueensChristine) January 30, 2021