Patti Smith emociona versionando a Lana Del Rey

Patti Smith puede ser una influencia para artistas de nueva generación como Dua Lipa, quien la ha entrevistado; y esa influencia también puede ser recíproca. En dos recientes conciertos, Smith ha cantado una versión de ‘Summertime Sadness’ de Lana Del Rey. Y lo ha hecho por una razón.

Ha sucedido primero en Brighton, y después en Dublín. Smith ha contado que ‘Summertime Sadness’ le recuerda a los bonitos momentos vividos en su «loca juventud» junto al que fue su marido, el fallecido Fred «Sonic» Smith. En su autobiografía de 2015 ‘M Train‘, Smith habla en profundidad de su matrimonio con el que fuera guitarrista de MC5.

- Publicidad -

Como se puede ver en el vídeo de Dublín, Smith interpreta la famosa canción de Lana Del Rey con suma emoción, haciéndola completamente suya. Como informa Stereogum, los asistentes al concierto percibieron que Patti cantaba la canción conmovida.

Además de ‘Summertime Sadness’, Smith está versionando ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana o ‘Man in the Long Black Coat’ de Bob Dylan en sus conciertos actuales. No faltan de su propio repertorio ni ‘Redondo Beach’ ni ‘Because the Night’ ni ‘People Have the Power’.

- Publicidad -

El 5 de julio, Smith actúa en España, concretamente en Les Nits de Barcelona. Si se mantiene el setlist actual, Smith volverá a cantar ‘Summertime Sadness’ esta vez para su público español.