Camila pasa de Drake en la disfrutona ‘Hot Uptown’

Camila Cabello publica hoy su nuevo disco, ‘C,XOXO’. Su «carta de amor a Miami», incluye el single ‘I Luv It‘ y la colaboración con Lil Nas X ‘He Knows‘. Ambos representan el sonido caluroso, húmedo y digital del álbum, el cual Cabello ha trabajado principalmente con dos productores, El Guincho (cuánto ha llovido desde los tiempos de ‘Alegranza‘) y Jasper Harris, si bien después en los créditos aparecen otras decenas de nombres.

Entre ellos se encuentra uno de los reyes del pop actual, Drake, que canta a dueto con Camila ‘Hot Uptown’ y, además, se queda un interludio llamado ‘Uuugly’.

En ‘Hot Uptown’, la Canción Del Día de hoy, Camila y Drake hacen migas sobre la burbujeante producción de Boi-1da, responsable de ‘Work’ de Rihanna; Yogi y los mencionados El Guincho y Jasper Harris. La base apuesta por un ritmo de dembow suave, al que los productores agregan un efecto de sintetizador que suena táctil y sensual, remitiendo al ‘Passionfruit’ de Drake.

En ‘Hot Uptown’ Drake intenta camelar a Camila, pero ella sabe que merece algo mejor. Drake, que tiene coches, relojes y joyas, le desafía: «No me puedes olvidar porque él es tan básico / Debemos intentarlo otra vez porque quedamos bien juntos», canta Aubrey. A Camila no le vende la moto: «Eres demasiado débil para poder conmigo, cariño; deberías arriesgar menos».

¿Qué ofrece el resto de ‘C,XOXO’? Camila se compromete con un sonido ligeramente experimental, como demuestra el piano distorsionado de ‘Chanel No. 5’ o la estructura cambiante de ‘Dade County Dreaming’, y da unidad al disco incluyendo varios interludios. Aunque también hay lugar en ‘C,XOXO’ para la balada acústica de ‘Twentysomethings’, el reguetón de chuche de ‘Dream-Girls’ o el baile latin house de ‘Pretty When I Cry’.

Entre las colaboraciones inesperadas de ‘C,XOXO’, PinkPantheress aparece en otro de los interludios, ‘Pink Xoxo’, notándose mucho su firma; y Nile Rodgers asoma por la balada a piano ‘B.O.A.T.’ como co-autor de la canción sampleada o, mejor dicho, deconstruida, ‘Hotel Room Service’ de Pitbull.



