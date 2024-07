cupcakKe / Dauntless Manifesto

Han sido años difíciles para Elizabeth Harris, mejor conocida como CupcakKe. Hacía ya seis del último disco de la hasta entonces prolífica rapera de Chicago, publicado tan solo unos meses antes de que a principios de 2019 escribiera un tuit anunciando que se iba a suicidar. Por fortuna, todo quedó en una falsa alarma, ya que posteriormente indicó estar bien y anunció que llevaba años luchando contra la depresión y recibiendo ayuda psicológica.

En septiembre de ese mismo año, la artista publicó un muy preocupante vídeo donde aparecía llorando y arrepentida por ser “una mala influencia” para los niños con sus letras sexualmente ultra explícitas. Aunque solo dos meses más tarde lanzó un single, el primero de muchos sencillos sueltos que ha sacado dispersamente a lo largo de estos años.

- Publicidad -

Quizá para proteger su salud mental, ‘Dauntless Manifesto’, su primer largo desde hace más de un lustro, llega sin promoción ni publicidad alguna, como si la propia artista quisiera evitar cualquier tipo de atención mediática. Pero que esto no confunda a nadie: ni mucho menos estamos ante un álbum menor en ningún aspecto. La primera pista ya debería servir para alertarnos de que este proyecto va muy en serio. ‘Grilling N***** II’ es un espectacular ejemplo de las capacidades de la rapera para ametrallar con agresividad frases ingeniosas sin olvidarse nunca de su brillante sentido del humor.

La primera frase que escuchamos en el disco va dirigida a sus haters: “Go suck a dick thorugh a toilet seat” (“Chupa una polla a través de un retrete”). Pero por increíble que pueda parecer, la vulgaridad de CupcakKe no es desagradable, sino absolutamente delirante y desternillante gracias a su habilidad para crear imposibles metáforas e inteligentes juegos de palabras.

- Publicidad -

Además, la producción de muchas de las canciones es más sofisticada que en anteriores trabajos, como en ‘Connect 4’, que comienza con unos dulces sintetizadores R&B y unos angelicales coros distorsionados antes de sucumbir a una hilarante comedia sexual donde la rapera narra la orgía que se podría montar si invitara a su amiga a la fiesta. Entre las múltiples líneas capaces de sacar una carcajada a cualquiera, brilla “Golden shower these fat ass cheeks, don’t stop ‘til I look like Pikachu” (“haz una lluvia dorada en estas nalgas gordas, no pares hasta que parezca Pikachu”). Las refrescantes guitarras de ‘Water Balloon’ también resultan absolutamente inesperadas y su estribillo de lo más contagioso que encontramos aquí.

En la siguiente pista, CupcakKe deja lo sexual a un lado y se pone más grave, no solo en lo lírico, donde habla sobre la depresión y la prevención del suicidio, sino también en lo musical. ‘Rock Paper Scissors’ es una muestra de que la artista puede tratar temas serios sin perder un ápice de atractivo artístico.

Aunque en ‘Dauntless Manifesto’ funcionan mejor los temas más ligeros, y puramente hedonistas como ‘Queef’, engalanada con una línea de sintetizador futurista y ritmos latinos. La canción comienza con un “Twinkle, twinkle little star, he gon’ make this pussy fart” y desde ahí la fiesta continúa hasta el último segundo. ‘Dementia’, el corte más pop, destaca por su exquisita producción, su inmediata melodía y, por supuesto, por el inmenso carisma de CupcakKe, impreso en cada frase. Por otro lado, ‘Double Homicide’ nos devuelve al estilo agresivo de la primera pista con otro espectacular beat, mientras que ‘Cody’ ofrece su versión más melódica en el sugerente estribillo.

‘Dauntless Manifesto’ es obsceno y grosero, pero no solamente está cargado de referencias sexuales, sino también de una fuerte convicción por la justicia social. CupcakKe habla de racismo, salud mental y derechos LGTB, y todo ello siendo tan divertida, irreverente y gamberra como siempre. Ojalá llegue el día en que se la reconozca como lo que es: una de las mejores raperas de la actualidad.