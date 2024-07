Nacho Cano culpa a la policía y al gobierno de su detención

La Policía Nacional ha detenido este martes a Nacho Cano. La detención se ha producido tras varias denuncias en que se le señala como presunto responsable de un delito contra los derechos de la población inmigrante y contra los derechos de los trabajadores. Según El País, se le acusa de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Según publica Cadena Ser y otros medios, Nacho Cano habría contratado a inmigrantes en situación irregular para su musical ‘Malinche’, que se representa en Madrid desde 202 y lleva más de 500 funciones. También ha sido detenida una mujer que se encarga de la selección de personal en ‘Malinche’. La policía cree que la reclutadora les ofrecía a los bailarines extranjeros un periodo de prácticas en el show en España con la promesa de ser contratados cuando se estrenara en México.

El que fuera uno de los dos autores fundamentales de Mecano ha sido puesto en libertad tras declarar voluntariamente ante la Policía Nacional y está a la espera de la llamada del juez. Sin embargo, ha convocado a la prensa para declarar que quien le ha denunciado por supuestas irregularidades es una “persona conflictiva” y se ha defendido así: “Estamos en un país lleno de inmigrantes en situación irregular que viven del Estado, este no es el caso”.

Según su versión, la policía se personó en sus instalaciones para interrogar a los jóvenes, que pusieron 17 denuncias por el trato “inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo de la Policía”. El abogado de Nacho Cano ha asegurado que “todas las personas que están contratadas como becarios están de forma regular en España y han solicitado en tiempo y forma su permiso de estancia por estudios”. Sin embargo, el letrado ha reconocido que «están a la espera de que les resuelvan esos expedientes”.

Además, Cano niega haber sido «detenido» sino que afirma que ha acudido voluntariamente a declarar. Asimismo, culpa a medios como El País y Cadena SER de haber ofrecido información manipulada. El fondo del asunto, según él, es que culpa al comisario jefe de la comisaría de Leganitos en Madrid y al ministro del Interior, Marlaska, de ir a por él por apoyar a Ayuso: «No hay otra razón, como ya han ido a por su novio, a por su hermano, a por su padre… el que les queda soy yo para dirimir la atención de la imputación real de la mujer del presidente. Yo no estoy imputado».

Por eso, asegura que va a denunciar a la policía y asevera: «El criminal no soy yo. El criminal es la policía y es a ellos a quien hay que investigar. Si aparezco muerto en una cuneta, ya saben quién ha sido». También ha dicho: “van a por mí por ser el único artista que se atreve a decir «no soy comunista o de izquierdas», porque no lo soy ni lo voy a ser nunca porque no soy idiota».

La obra fue polémica desde el principio porque se iba a representar en una estructura piramidal de 30 metros de altura. Los vecinos de Hortaleza lograron 20.000 firmas para paralizar el proyecto, que fue abortado finalmente para evitar más polémicas. ‘Malinche’ se representa en el IFEMA, entre críticas que han apuntado hacia falta de la verdad en la historia de América Latina, y apropiación cultural.

También fue muy comentada la amistad de Nacho Cano con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en dicha Comunidad, cuya pareja también está siendo investigada por varios delitos fiscales. Alberto González Amador está siendo investigado por un fraude fiscal de más de 350.000 euros tras enriquecerse en la pandemia vendiendo mascarillas y por irregularidades en el piso en que vive junto a Ayuso.

NACHO CANO afirmando que fue detenido por la imputación de BEGOÑA GÓMEZ, por su amistad con AYUSO y por no ser comunista Sigue la rueda de prensa y CANO se sigue hundiendo cada vez más en la locura y el delirio pic.twitter.com/JqApJNJuzz — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) July 9, 2024