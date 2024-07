Nemo: «No saqué la bandera no binaria por mi país, sino por mi comunidad»

Unas horas antes de que comenzara el desfile del Orgullo de Madrid, JENESAISPOP se reunió con Nemo, flamante ganadore de Eurovisión 2024, en un salón de uñas por el centro de la ciudad. Nada más llegar, nos comentan que apenas ha dormido por culpa de su apretadísima agenda, pero aun así, nos recibe con una sonrisa de oreja a oreja y un abrazo.

Esperamos un rato hasta que nos preparan la mesa donde tiene lugar la entrevista. A Nemo van a hacerle las uñas mientras hablamos y así, no solo ahorra tiempo, sino que hace que el ambiente sea mucho más distendido que en el de una entrevista normal. Su alegría es contagiosa y su amabilidad hace que inmediatamente uno se sienta a gusto en su presencia. Pese a sus pocas horas de sueño, su energía y su emoción por estar ahí son palpables. Hablamos, entre varias cosas, sobre la resaca de Eurovisión, su actuación el Orgullo o la importancia de la visibilidad LGTB.

Estás de vuelta en Madrid tras ganar Eurovisión, ¿cómo te ha cambiado la vida desde entonces?

Es divertido echar la vista atrás, sobre todo porque en Madrid fue la primera pre-party de Eurovisión y es donde todo empezó básicamente. Recuerdo actuar aquí y darme cuenta de que todo esto era real. Por primera vez me subí al escenario y había gente delante de mí cantando la canción de principio a fin. Así que es genial estar de vuelta.

Y también vienes al año que viene…

¡Sí! Vamos a hacer una gira europea, sobre marzo-abril y Madrid es una de las paradas. Es una locura porque nunca había actuado fuera de Suiza salvo en un par de ocasiones. Y ahora tengo como 25 conciertos diferentes en un montón de países. Es muy emocionante porque siento que me estoy encontrando con la gente adecuada. Se ha formado una comunidad muy bonita a raíz de Eurovisión, y continúa creciendo cada vez más. Ahora cuando actúo en cualquier sitio, siento que lo hago para un grupo de amigos. Uso Discord Server, que es una plataforma en la que compartir cosas y hay diferentes chats y tal, y cada semana me meto y estoy un rato charlando con gente que es fan de mi música, es algo muy cercano. También siento que Eurovisión es una gran plataforma, tan grande que cuando te muestras tal y como eres, las personas adecuadas te pueden encontrar. Así que es muy emocionante actuar para gente a la que le importa y entiende quién soy.

¿Cómo fue el proceso creativo de ‘The Code’? ¿Crees que va a cambiar tu forma de trabajar ahora que te conoce mucha más gente?

Creo que escribiendo ‘The Code’ me di cuenta de lo que realmente quiero hacer a nivel creativo. Es como si ‘The Code’ fuese una puerta y he encontrado la forma de acceder a ella y ya puedo hacerlo siempre que quiera. Así que mi proceso creativo ha cambiado desde que escribí esa canción en el sentido de que me he dado cuenta de que esto me encanta. Me encanta retarme musicalmente y explorar los límites a los que puedo llegar. ‘The Code’ tiene muchas partes: ópera, rap… todo lo que he hecho a lo largo de mi vida ha encontrado un hueco en ella. Me he dado cuenta de que hay momentos incómodos al principio, pero que son donde más creces. Y eso es de lo que más ganas tengo de cara al futuro. Ahora cuando escribo ya no intento quedarme en mi zona de confort y para mí eso es una gran manera de experimentar la creatividad.

¿Qué referencias tienes en mente al hacer música?

Creo que es una mezcla de todo lo que he escuchado a lo largo de mi vida y también lo que estoy escuchando ahora. A partir de ‘The Code’, imagino un espacio para mi música, puede ser un concierto, un lugar en el que quiera interpretarla, un videoclip… Siento que una gran parte de mi inspiración viene de visualizar un espacio en el que actuar. Cuando escribí ‘The Code’ me imaginaba el escenario de Eurovisión y fue una herramienta muy útil para mi cabeza. Salir de la idea de que podía ser cualquier tipo de canción, una que pudiera escuchar desde el móvil o una que escuchas de fondo en una fiesta, y darme cuenta de que necesitaba ser poderosa y épica.

Durante Eurovisión colaste una bandera no binaria, pese a que la organización te dijo que no lo hicieras, ¿cómo te tomaste esto y en qué momento decidiste hacerlo igualmente?

La llevaba a los ensayos del desfile de banderas y una de las personas que se encargaba de nosotros me dijo que no la podía sacar y pensé “qué raro”, pero también pensé que si montaba un número por ello me iban a vigilar de cerca a partir de ese momento. Era solamente el ensayo así que ahí me daba igual. Pero sabía que en la final tenía que hacerlo, era importante para mí. Mucha gente no binaria se puso en contacto conmigo y me dijo lo importante que era mi actuación en Eurovisión. Supe que no estaba haciendo eso por mi país, sino por mi comunidad, así que no había duda de que tenía que sacarla. Envolví la bandera no binaria dentro de la suiza y cuando llegué al escenario dije: «venga, la saco ya».



¿Tuviste problemas después?

No, fue muy extraño porque luego me dijeron que había sido un malentendido…

Creo que fue importante para la visibilidad no binaria, ¿sientes algún tipo de presión o responsabilidad ahora que eres un icono para esta comunidad?

[risas] No siento presión en ese aspecto, de hecho, creo que es lo que menos me preocupa, porque siento que es un espacio muy seguro. Ser no binarie es diferente para cada persona y no puedo representar a toda una comunidad de esa manera, pero sí puedo ser como soy y así ayudar a otras personas a sentirse más cómodes con elles mismes. Eso es lo que me gusta de todo esto. Si une niñe me ve en la tele y tiene a una persona en la que mirarse y pensar “yo también puedo ser así”, sería perfecto. Yo solo tengo que ser yo misme. No siento presión representando a nadie porque es una comunidad muy diversa y eso es lo bonito, pero puedo simplemente estar ahí y dar visibilidad.

¿Tienes algún icono LGTB en el que te hayas mirado o que te haya inspirado?

No son gente conocida. Son personas que he ido conociendo a lo largo de mi vida, sobre todo cuando me mudé a Berlín, donde iba a muchos lugares seguros para personas no binarias y trans, y eso me dio mucha confianza. Me ofrecían la visibilidad que yo necesitaba ver, hubiera sido genial si esto me hubiera pasado antes en mi vida. De pequeñe, no había realmente gente como yo en televisión, así que es muy bonito ver cómo eso va cambiando y hay generaciones queer más jóvenes. Hay mucha más visibilidad ahora y eso le va a dar a mucha gente la oportunidad de ser elles mismes y comunicarlo antes.

Cuéntame sobre tu actuación y sobre el estilo y elección de los outfits.

Voy a cantar una versión extendida de ‘The Code’, que me encanta. Es más épica y cinematográfica, y cada vez que la canto se siente como espiritual, es muy emocionante para mí porque tengo muchos recuerdos con esta canción. Los últimos tres meses podrían ser tres años con la de cosas que me han pasado. En esta versión hay una gran intro y es increíble tener a la vez todas estas imágenes en mi cabeza, como estar en Madrid por primera vez y después Amsterdam, conocer a tantos nuevos artistas… Interpretar esta canción es siempre una experiencia preciosa y espero que la gente lo sienta también.

Sobre los outfits, habíamos preparado varios, pero algunos son demasiado calurosos para Madrid, así que esos no los voy a llevar… Tenía alguno como con tres capas y todo [risas]. Voy a llevar uno que se ajusta mejor a este tiempo en una de las carrozas en el desfile [del Orgullo]. Y en la actuación del domingo llevaré otros dos.

¿Qué significa el Orgullo para ti?

La primera vez que fui al Orgullo fue hace tres años en Berlín, y creo que no hay nada que se le parezca como persona queer. Es una celebración de lo que somos, y sientes que no estás sole. Para mí y para mis amigos queer, siempre ha sido muy sanador conocer a otra gente queer. Sientes que hay personas como tú, que te entienden, y el Orgullo es como todo eso en éxtasis. No conozco a nadie aquí, pero estoy segure de que volveré a casa con nuevos amigos. Es el poder de estar todos juntos, de apoyarnos mutuamente.

Para terminar, ¿cuál es tu canción favorita del año por ahora?

Esto puedo contestarlo muy fácilmente, es la canción que más he escuchado últimamente: ‘Good Luck, Babe’, de Chappell Roan.

Hablando de iconos LGTB…

¡Sí! Para mí ella es un icono absoluto. Con su música, con cómo es, su forma de hablar, sus conciertos… ¡sus looks! Es pura inspiración, y me encanta ver a artistas como ella teniendo una plataforma enorme y llegando al mainstream.

Su ascenso está siendo meteórico.

¡Exacto! Me hace muy feliz ver esto. Me encantan muchas de sus canciones, pero creo que ‘Good Luck, Babe!’ es la canción perfecta, así que es mi canción del año sin duda, y probablemente de los últimos años también.