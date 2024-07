The Smile cancelan su gira por enfermedad de Jonny Greenwood

Kalorama informa a través de sus redes tanto de la cancelación de The Smile como del show que Jonny Greenwood iba a hacer con Dudu Tassa. El festival continúa adelante con los shows de Fever Ray, Gossip, Yves Tumor, Overmono, LCD Soundsystem, The Prodigy, The Postal Service con Death Cab for Cutie, RAYE, etcétera. Actuarán a finales de agosto en IFEMA, Madrid.

Estas han sido las palabras del festi: «Lamentamos comunicar la cancelación del concierto de The Smile debido a problemas de salud de Jonny Greenwood. Deseamos su pronta recuperación». Y aquí, el comunicado de la banda:

«Hace unos días, Jonny enfermó gravemente de una infección que necesitó tratamiento hospitalario de urgencia, parte de él en cuidados intensivos. Afortunadamente, ya está fuera de peligro y pronto regresará a casa. El equipo médico encargado del cuidado de Jonny nos ha ordenado cancelar todos los compromisos hasta que haya tenido tiempo de recuperarse por completo. Con este fin, se cancela la gira de The Smile por Europa».