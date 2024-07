Durante la década de los 2000, Pixar se convirtió por méritos propios en uno de los estudios de animación más prestigiosos del mundo. Sus historias eran originales y tenían la extraña cualidad de apelar tanto al público infantil como al adulto, por lo que no solo llenaban cines, sino que no tardaron en dejar una huella imborrable en el imaginario popular.

Desde ‘Buscando a Nemo’ a ‘Up’ pasando por ‘Ratatouille’, estas películas encandilaron al mundo entero y sirvieron de inspiración para gran parte del cine de animación familiar posterior. Sin embargo, los tiempos de gloria de Pixar parecen ya muy lejanos. Sus últimas entregas no han sido capaces de alcanzar ni el éxito ni la calidad de aquellas obras. Con perdón de ‘Soul’ o ‘Coco’, el último gran filme de Pixar en cuanto a relevancia se refiere, es indiscutiblemente ‘Del revés’, de 2015, donde la compañía supo llevar un high concept bastante abstracto sobre el papel y convertirlo en una de las películas más originales y entrañables que ha dado el cine de animación en la última década.

Si hay que responsabilizar a alguien del declive en el que parece encontrarse últimamente el estudio, es difícil no señalar a Disney. Desde que el gigante de la animación se hizo con Pixar, un aluvión de secuelas por lo general no demasiado inspiradas, han reemplazado lo que antes eran películas originales y arriesgadas. La última víctima de esta secuelitis es, precisamente, ‘Del revés’, aunque la buena noticia es que no es ni mucho menos lo desastrosa que podría haber sido. Ahora Riley ya no es una niña con sentimientos y emociones básicas, sino que se está convirtiendo en una adolescente, con 13 años recién cumplidos, que debe lidiar con todas las alteraciones físicas y psíquicas que eso conlleva.

Para representar esto, aparecen nuevos personajes que pondrán patas arriba el hasta ahora organizado mundo del interior de su mente: Ansiedad, Vergüenza, Envidia y Aburrimiento. Estas nuevas incursiones dejan buenos gags cómicos y son una bienvenida adición al universo de la película, integrando de forma eficaz el discurso en favor de la salud mental tan presente y necesario actualmente.

El filme se apoya plenamente en lo que ya funcionaba en la original, en un concepto potentísimo y muy explotable que aúna de manera extraordinaria lo infantil y lo adulto. No obstante, ‘Del Revés 2’ palidece con respecto a su predecesora en el previsible viaje al que deben enfrentarse las emociones protagonistas y las evidentes conclusiones salpicadas de sentimentalismo a las que llegan. Por el camino encontramos buenos pasajes cómicos pero también una abundante repetición de ideas, tanto narrativas como visuales, que dan lugar a cierto agotamiento de la fórmula.

Podrían hacerse muchos ‘Del Revés’, con distintos personajes o en diferentes etapas de la vida de Riley, pero la frescura y el factor sorpresa de la original difícilmente será superable. Esta secuela, aún sin ofrecer la desbordante imaginación de las mejores películas de Pixar, logra mantener el tipo: es divertida, entretenida y ligera, pero también deja claro que no hay ningún motivo para hacer una tercera entrega más allá de intentar volver a reventar la taquilla.