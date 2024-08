Empire of the Sun / Ask that God

No es desdeñable que el mayor éxito relacionado con Empire of the Sun de los últimos años sea el remix de ‘Cold Heart’ de Elton John con Dua Lipa producido por PNAU, un macrohit histórico que ya querría cualquier otro artista para su propio catálogo. Nick Littlemore, integrante de PNAU, recupera ahora el proyecto que le dio a conocer hace 15 años, Empire of the Sun, lanzando un nuevo álbum que vuelve a tener sus pros y sus contras.

Juntos, Littlemore y Luke Steele (previamente conocido por formar parte de The Sleepy Jackson) han trascendido su época firmando dos singles eternos, ‘Walking on a Dream’ y ‘We Are the People’. Su tecno-pop divino ha dado forma a un proyecto peculiar a inimitable. Pero Empire of the Sun ha desarrollado este sonido tan único en solo tres discos, dispersos en el tiempo. Tanto que el cuarto, ‘Ask that God’, llega ocho años después del anterior.

- Publicidad -

Como de costumbre, un nuevo disco de Empire of the Sun incluye adiciones dignas a su repertorio. El single ‘Changes’ vuelve a hacer un buen uso de las guitarras acústicas, recordando al estilo de Fleetwood Mac, y ‘Cherry Blossom’ sabe retratar musicalmente la “majestuosidad y la belleza” del mundo que nos rodea, pues de eso mismo habla le letra, entre referencias a la “sinestesia”, el “arcoíris” y el “conocimiento que filtra su luz sobre lo desconocido”.

Su gusto por la fantasía y el misticismo, sumado a sus arreglos que mezclan synth-pop, tecno-pop iluminado, yacht-rock, disco y pop, entre otros estilos, prueban que en ‘Ask that God’ Empire of the Sun no ha buscado en absoluto un gran “cambio” o «evolución», sino que su propósito ha sido aferrarse a su fórmula clásica. Esta funciona especialmente en el banger disco-house de ‘AEIOU’, el más parecido a ‘Cold Heart’, y también en el single ‘Music on the Radio’, que no es ‘Walking on a Dream’, pero, como muestra de lo que Empire of the Sun sabe hacer, funciona.

- Publicidad -

La sorpresa de ‘Ask that God’ -la única del disco, realmente- la ofrece ‘The Feeling you Get’, que parece buscar ser un clásico perdido de Pet Shop Boys. Aunque Neil Tennant y Chris Lowe habrían escrito una letra más interesante, probablemente contando alguna historia, no tantos grupos están queriendo recuperar el sonido clásico de los “Pechos” en 2024. O usar sintetizadores que recuerdan a los de la época de Stock, Aitken & Waterman. Cómo se nota que son australianos.

El camino de la segunda mitad de ‘Ask that God’ es irregular. A derivados menos interesantes del sonido Empire of the Sun como ‘Happy Like You’ o el corte titular que, inspirado en la muerte repentina de una fan, recuerda -muy- vagamente al clásico del pop ‘I Drove All Night’, hay que sumar una serie de baladas y medios tiempos que no logran estar a la altura de las mejores composiciones del álbum. El folk digital de ‘Wild World’ es una de ellas, y el cierre con ‘Friends I Know’ no da carpetazo al disco con nota. Más bien, su arreglo de violines parece desaprovechado.

En ‘Ask that God’ Empire of the Sun sabe enriquecer su fantástico imaginario, por ejemplo, escribiendo ‘Rhapsodize’ desde la perspectiva de un narrador que enseña a un robot palabras e idiomas. Pero al disco le faltan estribillos más claros en su segunda mitad, como el del tema que cierra la primera, ‘Television’, que sí sabe acercarse a ser un nuevo himno de Empire of the Sun.