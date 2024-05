Empire of the Sun odian la «música de la radio»… pero la cantan

Empire of the Sun anuncian nuevo disco. Será el primero en 8 años, que son los que han pasado desde que se editó el irregular ’Two Vines’. Los autores del exitoso ‘Walking on a Dream’ volverán exactamente el día 26 de julio con el largo llamado ‘Ask that God’.

De momento conocemos 2 adelantos. Previamente se había publicado ‘Changes’, una canción de corte acústico, 100% Empire of the Sun, que además ahora sabemos que abrirá el largo.

Y hoy conocemos un segundo tema llamado ‘Music on the Radio, de corte más disco en el sentido clásico de la palabra (podría ser de Sylvester o Scissor Sisters). No es lo más imaginativo que podrían haber hecho en 8 años: la curiosidad la aporta la letra.

La canción oficialmente versa sobre “los héroes silenciados”, y entre ellos parece que podríamos incluirlos a ellos mismos. Dice el estribillo del tema: “no me gusta la música de la radio, no ponen mi canción, no me gusta la música de la radio, pero la canto (tararatata)”. Mientras en otro punto se entregan: “hay cosas que no puedo odiar para siempre, encontré un lugar lleno en el que caer”, tras reconocer que no pueden “cambiar el tiempo que hace”. Parece un «si no puedes con el enemigo, únete a él» que acompañan de un videoclip de fantasía, como es habitual.

Cara A

1 Changes

2. Cherry Blossom

3. Music On The Radio

4 The Feeling You Get

5. AEIOU

6. Television

Cara B

1. Happy Like You

2. Revolve

3. Wild World

4. Ask That God

5. Rhapsodize

6. Friends I Know