David Lynch sufre un enfisema, pero dice que «nunca» se retirará

David Lynch ha sido diagnosticado con un enfisema pulmonar, lo cual le obliga a quedarse en casa de forma indefinida por riesgo a contraer cualquier tipo de infección, «aunque sea un resfriado», ya que podría resultar fatal. Si podrá o no dirigir más películas o series en el futuro, no está claro. Sin embargo, el director de ‘Mulholland Drive’ asegura que no se retirará «nunca».

Lynch habló con Sight & Sound sobre su diagnóstico, achacándolo al hábito de fumar que ha mantenido durante la mayor parte de su vida. La causa más común de un enfisema es justamente el tabaquismo y la enfermedad produce problemas de respiración, tos y hasta infecciones de pecho.

«Estoy confinado en casa, me guste o no. Sería muy malo para mí ponerme enfermo, aunque sea un resfriado», detalló el aclamado director. También contó que solo puede andar «una corta distancia» antes de sentir que se está quedando sin aire. En cuanto a la cuestión de si volverá o no a dirigir, ha declarado que es poco probable: «Lo haría de forma remota si llegamos a ese punto. No me gustaría demasiado».

Poco después de la noticia, Lynch publicó un comunicado oficial en el que da más detalles sobre su diagnóstico, asegurando que está «en excelente forma», excepto por el enfisema: «Me encanta el tabaco – su olor, encender cigarrillos, fumarlos – pero hay un precio a pagar por este disfrute y para mí es el enfisema». Lynch también comparte que lleva más de dos años sin fumar y que está «lleno de felicidad». Por último, envía un mensaje tranquilizante para sus fans: «Nunca me retiraré».