La gira de Coldplay es la segunda más exitosa de la historia

No solamente tienen la gira más comprometida con el medioambiente, sino que además es la que más ha recaudado en la historia en el mundo del rock. Así, la gira ‘Music of the Spheres’ de Coldplay ya se ha colocado como la segunda más exitosa de la historia, solamente por detrás de Taylor Swift.

Según los datos de Billboard, la banda británica lleva recaudados unos 945 millones de dólares tras haber vendido 8,8 millones de entradas desde el comienzo de la gira, en marzo de 2022. Sin embargo, y pese a que quedan 21 conciertos más, parece que el ‘Eras Tour’ de Taylor Swift seguirá siendo la gira más grande de la historia. En diciembre, se convirtió en la primera en tener unos ingresos brutos de mil millones de dólares.

Coldplay ha superado al ‘Farewell Yellow Brick Road’ de Elton John, que ganó unos 939 millones de dólares y ostentaba el récord previo. La leyenda británica consiguió estos datos con 328 conciertos durante 5 años de gira, desde 2018 hasta 2023. A su vez, superó a ‘The Divide Tour’ de Ed Sheeran, que consiguió 776 millones de dólares.

Además, se ha revelado el tracklist de ‘Moon Music’, el próximo disco de Coldplay que estará disponible el próximo 4 de octubre. Little Simz y Burna Boy aparecerán como invitados.

Tracklist:

1. ‘Moon Music’

2. ‘feelslikeimfallinginlove’

3. ‘We Pray’ (ft. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini)

4. ‘Jupiter’

5. ‘Good Feelings’ (ft. Ayra Starr)

6. ‘🌈’

7. ‘iAAM’

8. ‘Aeterna’

9. ‘All My Love’

10. ‘One World’