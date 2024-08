Geordie Greep trae un «sonido nuevo» en su loco single

Pocos días de conocerse la noticia de la separación de black midi, la gran banda de art-rock británica; al menos, su disolución «indefinida», su líder y cantante Geordie Greep anuncia su primer disco en solitario. ‘The New Sound’ se pone a la venta el 4 de octubre.

‘The New Sound’ es un disco grabado a caballo entre Londres y São Paulo, y se nota en su single principal, ‘Holy, Holy’: el disco combina «acordes de indie-pop» con «arreglos de big band latina», según la nota de prensa oficial, y eso es exactamente lo que ofrece este primer adelanto.

- Publicidad -

Se trata de una composición exuberante que pasa de las estocadas de guitarra y batería típicas de black midi, al smooth pop con tintes de jazz contemporáneo de Steely Dan y Christopher Cross, y de ahí a la salsa, y de ahí a mezclar todos estos sonidos hasta llevar la canción a su punto de ebullición. En seis minutos, Greep planta su bandera como autor al margen de la banda que le dio a conocer, firmando una de sus composiciones más histéricas y alocadas.

‘Holy, Holy’ es además el delirio de grandeza de Geordie Greep. Es una canción ligona, pero solo porque Greep se cree el rey del mundo. Está crecido: «Me conocen en Moscú y en Tokio, y en la Guayana Francesa, me conocen todos los revolucionarios, hasta los yihadistas, todos saben quién soy», canta el artista.

- Publicidad -

En un comunicado, Greep explica que en su primer álbum en solitario ha buscado «un sonido nuevo», y que lo ha hecho con la participación en los arreglos de Felix Stephens y en la producción de Seth «Sank» Evans. Harvey Grant aporta el arreglo de la canción final, una versión de ‘If You Are but a Dream’ de Frank Sinatra.