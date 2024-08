‘New Woman’ es el 9º top 1 de Rosalía en JNSP, y el 1º para Lisa

Lisa y Rosalía son el nuevo número 1 en JENESAISPOP con el 34% de los votos en X. Ha sido la votación más reñida que recordamos, pues Lady Gaga y Bruno Mars, que han obtenido el 31%, llegaron a ir por delante hasta con el 50% de los votos. Al final, hubo plot twist.

‘New Woman’ es el primer número 1 de Lisa en JENESAISPOP (‘Rockstar’ alcanzó solo el número 20) y el 9º para Rosalía. Los anteriores fueron ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Barefoot in the Park’ con James Blake, ‘Aute Cuture’, ‘La Fama’ con The Weeknd, ‘Saoko’ y ‘Candy’. Curiosamente, ‘Despechá’ no logró ser número 1 en nuestra lista semanal, derrotada por ‘Free Yourself’ de Jessie Ware.

Otras entradas destacadas de la semana en el top 10 son lo nuevo de The Blessed Madonna y Kylie Minogue o ‘Lucky’ de Halsey. Shawn Mendes y The Smile completan la lista de novedades.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Addison Rae / Diet Pepsi

Alison Goldfrapp / I Wanna Be Loved

Amaia / Nanai

Amyl and the Sniffers / Chewing Gum

Ariana Grande, Brandy, Monica / the boy is mine

Billie Eilish / BIRDS OF A FEATHER

Cariño / B2B

Charli XCX / 360

Charli xcx / Apple

Charli XCX / Von dutch

Charli xcx, Billie Eilish / Guess

Charli xcx, Lorde / The girl, so confusing

Cigarettes After Sex / Dark Vacay

Clairo / Nomad

DIAMANTE / 1987

Dua Lipa / Houdini

Dua Lipa / Training Season

FLO / Check

Fontaines D.C. / Here's the Thing

Geordie Greep / Holy, Holy

Halsey / Lucky

JADE / Angel of My Dreams

Jamie xx, Robyn / Life

Jamie xx, The Avalanches / All You Children

JDM Global, Cruel Santino / Wishes

Jessie Ware, Romy / Lift You Up

Joe Goddard, Barrie / Moments Die

JPEGMAFIA / SIN MIEDO

Katy Perry / LIFETIMES

Katy Perry / Woman's World

Kesha / JOYRIDE

Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tove Lo / My Oh My

Lady Gaga, Bruno Mars / Die with a Smile

LISA / Rockstar

Lisa, Rosalía / New Woman

Orville Peck, Kylie Minogue, Diplo / Midnight Ride

Pet Shop Boys / Loneliness

Post Malone, Blake Shelton / Pour Me a Drink

Quavo, Lana del Rey / Tough

Ravyn Lenae, Ty Dolla $ign / Dream Girl

Sabrina Carpenter / Espresso

Sabrina Carpenter / Please Please Please

Sabrina Carpenter / Taste

Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult / Alibi

Shawn Mendes / Why Why Why

SOPHIE, Kim Petras, BC Kingdom / Reason Why

Taylor Swift / I Can Do It With a Broken Heart

The Blessed Madonna, Kylie Minogue / Edge of Saturday Night

The Smile / Don't Get Me Started

Tove Lo, SG Lewis / HEAT Ver resultados