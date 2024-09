Ciutat sacan el ska del cajón de los olvidos

Los barceloneses Ciutat nos ha deleitado en los últimos meses con los deliciosos singles que avanzan su segundo álbum. ‘Ciutat l’Amistat’ ha venido presentado por joyas como ‘Nadie sabe’ con Tristán!, con cierta influencia del R&B, o la más housera ‘Una vez más’.

Jordi (JP Sunshine) y Guillem (Guim), ambos dj’s, nos sorprenden seleccionando el tema del que han querido hablar en Meister of the Week, nuestra sección comisariada por Jägermeister. Le pegan nada menos que al ska.

¿Por qué habéis escogido hablar de ska en esta sección?

Porque nos mola y aunque parezca mentira, ambos nos introducimos en el mundo de las bandas tocando en un grupo de ska.

¿Cuál creéis que ha sido su influencia en la cultura popular?

Ha sido muchísima. Nosotros venimos de la música de club y, por ejemplo, es evidente la influencia del Ska, el Reggae y la tradición jamaicana, en la música electrónica de UK como el jungle, el garage o el dubstep.

¿Tenéis algún disco del género en un pedestal?

‘Clandestino’ de Manu Chao es uno de nuestros discos favoritos aunque no sea del género. Pero es que precisamente a nosotros nos encanta la mezcla y la fusión y no quedarnos en solo un género… Si hablamos del género puro nos flipa ‘Step Forward’ de New York Ska-Jazz Ensemble, ‘Early Years’ de Dr. Calypso, ‘Specials’ de The Specials… hay muchos.

¿Y una playlist o greatest hits, o caja compilatoria de alguna manera?

Cualquier compilación del sello inglés Trojan Records servirá.



Si tuvierais que elegir una canción para introducir este género cuál sería?

‘Latin Goes Ska’ de The Skatalites.

¿Recordáis cómo descubristeis a Skatalites?

Los descubrimos de pequeños y ambos hemos tenido la suerte de verlos en más de en una ocasión. Solían girar siempre con distintos componentes, entonces nunca era el mismo bolo exacto, de hecho hace poco más de un año creo que se murió el último de los miembros fundadores. ¡El saxofonista Lester Sterling a 87 años! Nos gusta el BUEN ROLLO en mayúsculas que transmiten.



The Specials han estado tocando en España, ¿habéis podido verlos u os pilló lejos o pequeños? ¿Qué os gusta tanto de este grupo?

Guim: Lamentablemente no hemos tenido la suerte de verlos en directo, aunque yo vi al ya fallecido Terry Hall pinchando en el Rex Room de Razzmatazz hace años. Nos gustan porque cogieron un sonido que ya existía y lo reinterpretaron con los códigos de su época, que es algo muy actual.

¿Algún que otro concierto recomendable del género?

Madness. Muy divertidos.

Amy Winehouse fue una de las artistas de pop que más visibilizó el ska haciendo versiones, incorporándolas siempre a sus shows… ¿qué opináis de sus adaptaciones o de otras que hacen estrellas de pop, como Blondie o No Doubt?

Nos flipa la versión que tiene de ‘Monkey Man’, y también tocaba alguna de Specials. No podemos opinar nada más que lo que opinamos de todo lo que hizo esa chica, que es pura miel de romero.

Si nos centramos en Jamaica, en los últimos años se ha hablado más de dembow, reggae o incluso de su conexión con el reggaeton, ¿qué os parece y por qué creéis que se ha hablado un poquito menos de ska?

El ska se ha quedado en un cajón olvidado. Es un género que cosechó y cosecha bastantes críticas, pero creemos que hay que reivindicarlo.

Tenéis un nuevo single llamado ‘Una vez más’ que no tiene nada de jamaicano en ningún sentido. Si hubiera una canción de Ciutat con una gota de ska cuál sería?

Ojo que no hagamos un disco entero de Ska y Reggae…

¿Cuál es la conexión entre Jamaica y Catalunya de que nos hablabais vía mail?

En los 90 y 2000 hubo en catalunya infinidad de bandas de ska: Dr Calypso, Decibelios, The Gramophone Allstars… y la que para nosotros es la más icónica: Skatalà.