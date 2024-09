Oasis vuelven al top 1 en UK con ‘Definitely Maybe’

De manera nada casual, Oasis han anunciado su reunión para una serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda la misma semana que se reeditaba su debut. ‘Definitely Maybe’ cumple 30 años y ha vuelto al número 1 en Reino Unido. Con el anuncio, el disco normal subía al puesto 5 y ahora asciende hasta la cima. Ha vendido esta semana 52.000 copias, sumando un total de 2,7 millones de unidades solo dentro de Reino Unido. De ellas, históricamente 1,6 millones han sido en CD, 267.000 en cassette y 182.000 en vinilo. Ha pasado 340 semanas en el top 75, lo que equivale a casi 7 años.

Oasis también aparecen en el puesto 3 de las listas británicas con el recopilatorio ‘Time Flies: 1994-2009’ y en el número 4 con su clásico de 1995 ‘(What’s The Story) Morning Glory’, también uno de los discos más vendidos de la historia de UK, por encima de los 5 millones de copias, insistimos, solo dentro de las islas.

Las caras B de ‘The Masterplan’ suben al puesto 41 de UK, y el tercer disco de Oasis, ‘Be Here Now’, aparece en el puesto 42. No hay rastro de sus posteriores 4 discos de estudio.

En cuanto a singles, ‘Live Forever’ sube al puesto 8, ‘Don’t Look Back In Anger’ al puesto 9 y ‘Wonderwall’ al puesto 11. También ‘Champagne Supernova’, ‘Supersonic’ y ‘She’s Electric’ -que no fue single- tienen puntos suficientes para haber aparecido en las listas, pero la OCC solo consiente 3 singles por artista en el top 100.

El martes conoceremos el impacto del regreso de Oasis en las listas estadounidenses y españolas. De momento ‘Definitely Maybe’ sube al puesto 3 en Irlanda y al puesto 10 en Australia. En algunos países está teniendo mejor acogida el recopilatorio ‘Time Flies’ debido a su buena aceptación en streaming. Oasis han pasado de estar fuera de las listas de artistas más escuchados a ocupar el puesto 19 de la tabla diaria de Spotify y el 155 de la mensual.