Ellie Goulding siente que hace arte con Four Tet, y es con razón

Hace ya 10 años que Four Tet decidió hacer una mezcla muy particular de ‘Burn’, uno de los mayores éxitos de Ellie Goulding. Desde entonces, los caminos de ambos han vuelto a cruzarse de diferentes formas. Y es que puede parecer que la cantante anda siempre liada con colaboraciones de EDM como las que hace con Calvin Harris -algunas están muy bien en su estilo-, pero otra Ellie Goulding más oscura ha existido siempre.

Tras otros cruces entre ambos, como ‘Baby’ o el remix para ‘Easy Lover’, ‘In My Dreams’ es el nuevo tema que ambos han presentado esta semana. Es nuestra Canción del Día hoy.

‘In My Dreams’ parte de la intención de Ellie Goulding de pasarle unas voces a Four Tet para que hiciera lo que quisiera con ellas. Four Tet ha encontrado unos sonidos que le encajaban, y después Goulding ha grabado nuevas voces en base a esas ideas.

Sin embargo, luego pensaron que la grabación de nota de voz original sería la voz principal. «Creo que la primera toma es a menudo la más mágica», ha dicho Kieren Hebden. Ellie ha añadido que es un placer «tener una ligera sensación de estar haciendo arte» con cosas así.

Ciertamente, ‘In My Dreams’ es una pieza completamente ajena al mundo comercial en el que se suele mover Ellie Goulding, y a la vez con la suficiente entidad para encabezar un proyecto apetecible por parte de cualquiera de los dos. Con la voz de Goulding totalmente deconstruida, incluso en territorios próximos a Burial, y una letra ininteligible, ‘In My Dreams’ presenta su intro housera, sus sonidos cosquilleantes y sus partes extáticas, sin en ningún momento abandonar ese carácter de ensueño al que apela el título de la canción.