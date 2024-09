arrecí0, desde Sevilla, son una de las revelaciones que os hemos presentado últimamente. Practican un pop desprejuiciado, entre el punk y el Auto-Tune que, como mínimo, ya ha dejado un pequeño hit en el underground: el feminista ‘onvres’.

Desde este fin de semana están presentando sus divertidas canciones en un mini tour que les va a llevar el 13 de septiembre a Murcia (B Side), el 15 a Madrid (Siroco), el 20 a Sevilla (Sala X) y el 27 a Barcelona (Sala Vol). De momento, pasan por nuestra sección MEISTER OF THE WEEK, comisariada por Jägermusic, para hablarnos de su gran pasión oculta: el gazpacho.

¿Por qué habéis elegido hablar de gazpacho en esta sección?

Pues porque a pesar de llamarnos arrecí0 nos mola el verano, sobre todo por la gastronomía que nos trae, e intentamos alargarlo todo lo que podemos. Además esconde muchas curiosidades… La receta original no llevaba tomate ni pimiento y se le incorporó después de que trajésemos esos ingredientes maravillosos de América. Lo consumían sobre todo los campesinos andaluces porque era barato y le echaban lo que tenían a mano. Al ser una receta popular, hasta el siglo XIX no se recogió por escrito y por eso varía tanto.

Por otro lado, Clara (bajista) lleva mucho tiempo queriendo componer una canción sobre los desayunos andaluces y no la dejamos porque solemos ayunar… ¡¡así que aquí está nuestro pequeño homenaje a este delicioso plato!!

¿Podéis explicar, para quien esté muy perdide, cuál es la diferencia con el salmorejo.

En teoría, el salmorejo es más denso porque lleva más pan, se come con cuchara y le suelen echar huevo duro y jamón. El gazpacho se tiene que beber en vaso.

¿Por qué no habéis elegido hablar de salmorejo, que llena más y sirve como plato único por ejemplo de cena?

Aunque nos encante el salmorejo, el gazpacho es más sevillano, mucho más ligero, más fresquito, en definitiva, más arrecí0. Además puedes tomártelo a todas horas, desayuno y merienda incluida, y puede llegar a ser el mejor remedio contra la resaca. Son todo ventajas…

El gazpacho no está exento de polémica, como la música. New York Times la lio parda al postear una receta con cebolla y sin pelar el pepino. ¿Alguna opinión?

Para nosotras el gazpacho va más allá de lo material, es la ilusión y las ganas de querer hacerlo. Hay mil versiones y a cada uno le gusta la suya. La cosa es probarlo, si está rico y se siente gazpacho, nosotros, personalmente, lo aceptamos. No somos valencianos ni italianos con sus recetas intocables y nos posicionamos a favor de la libertad culinaria.

¿Cuál es la receta perfecta para cada uno?

Coincidimos solo en 2 ingredientes: Aceite de oliva virgen extra y tomate.

Guille (guitarrista) y Pablo (batería) comparten la receta de su bisabuela porque son primos: 1 bollo de Pan duro puesto en remojo para darle contundencia pero manteniéndolo ligero, nada de vinagre, un diente de ajo, un pimiento verde, un cazo de aceite de oliva, 1 kilo de tomate y agua. Receta básica pero que no decepciona.

La de Clara lleva pepino y pimiento verde, con vinagre y bien de ajo.

La de Marta tomate, zanahoria (sustituyendo el pan), pimiento rojo, pimiento verde, pepino, aceite de oliva virgen extra y un poco de agua.

La de Pando es la más clásica: con ajo, pimiento, pan duro, agua, vinagre y pepino.

¿A qué edad se aprende a hacer y disfrutar este plato? No a todos los niños les gusta el ajo, por ejemplo.

Clara: Yo hasta hace un par de años no lo disfrutaba. Es curioso cómo los niños tienen algún tipo de interruptor que les hace odiar cosas sin haberlas probado, y a mí me pasaba con el tomate crudo y el reggaeton. Hay un antes y un después en la vida cuando abres la mente a probar cosas nuevas y ahora estoy en el otro extremo, me da FOMO no haberlo probado todo. Quizás se pueda ver reflejado en nuestra música.

¿Por qué es la bebida que más os representa?

Arrecí0 somos una mezcla musical curiosa, cada miembro tiene gustos musicales súper diferentes. Pero compartimos un objetivo: hacer música divertida y fresquita. Es por eso que somos un poco como un gazpacho, una mezcla en la que a veces puede haber más ajo o más pepino pero que siempre va a ser refrescante y va a estar hecha con ilusión.

¿Con qué ingrediente del gazpacho os identificáis cada uno y por qué?

Marta: tomate, tiene Sol en Leo (complejo de protagonista).

Clara: pepino, suave como el agua pero no deja indiferente… Hay haters del pepino en el gazpacho.

Guille: ajo, no soy el tomate pero soy guitarrista y quiero llamar la atención.

Pando: pan blandito, le da consistencia al plato y nadie va a decir que le sobra.

Pablo: aceite, completamente indispensable para la banda aunque pueda pasar desapercibido de primeras.

Está la mítica escena de Almodóvar en ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’… ¿a quién le serviríais el gazpacho que aparece en la película?

Lo volcaríamos sobre la sección de comentarios de nuestro reel de hombres, que había mucha gente cabreada. A ver si el gazpacho les hace tener un sueño erótico y despiertan renovados como Rossy de Palma.

¿Cuáles son vuestras referencias favoritas al gazpacho en la cultura pop?

La primera que se nos viene a la mente es la de los Simpsons, cuando Lisa reivindica el vegetarianismo y aparece emocionada con un gazpacho entre las manos diciendo que en vez de comer carne probarán esa “sopa de tomate muy fresquita”, pero se ríen de ella. ¡Nosotras te entendemos!

Si el gazpacho fuera un disco, ¿cuál sería?

Pues se nos ocurre ‘Omega’ de Enrique Morente y Lagartija Nick. Una mezcla andaluza de música rock y flamenco, de letras de Lorca y de Cohen. En el momento que se publicó era algo fresquísimo y que exploraba la unión de lo moderno y la tradición, que citando al mismo Morente: no deben estar separadas para que se siga creando.

¿Y si fuera una canción vuestra?

‘Onvres’, porque ha gustado mucho pero a algunos se les repite.