TR/ST / Performance

En 2019, Robert Alfons publicaba dos discos en un año (los dos volúmenes de ‘The Destroyer’), después de varios años de sequía. Le siguió de nuevo otra etapa de varios años sin nuevos trabajos, y este 2024 nos sorprendió con un EP a principios de año (que incluía una versión del clásico de Pet Shop Boys ‘Being Boring’ mano a mano entre él y Jake Shears) y, ahora, un nuevo largo. Parece que su proyecto TR/ST no tiene término medio, y tiene sentido si vemos cómo cuenta en entrevistas otro proceso creativo como es la composición… en él, igualmente caótico.

Define su proceso de composición como “no lineal”, más centrado en “un sentimiento, usando la melodía como una manera de expresar la emoción deseada”. Por ejemplo, en entrevistas reconoce la presencia de la represión sexual y de la vergüenza en sus letras (“FAG” aparece en la portada de este álbum, así como dato), pero no especifica, y llega a decir que sitios como Genius no tienen bien sus letras, pero que no piensa corregirlas. “Me pasa que escucho una canción durante años, y desarrollo vinculaciones con las letras que creo que son”, cuenta, en algo que probablemente os haya pasado a vosotros. A veces, nuestra realidad respecto a una canción es más apasionante que la realidad de la canción.

Este oscurantismo le viene que ni pintado a unas canciones que ya lo traen de fábrica, y que siempre han tenido un componente trascendental, de ‘Sulk’ a ‘Bicep’ o, en este mismo disco, ‘Boys of LA’. Hay pasajes tenebrosos como el inicio de ‘The Shore’ o la construcción de atmósfera a fuego lento en la a ratos nineinchnailsiana ‘Warp’, de casi siete minutos. Aunque esta oscuridad no está reñida con la luminosidad de otros temas.

Ninguna llega a ser luminosa del todo, aunque sea por la voz de Robert, pero se acercan a ello ‘Clowned’ (¿también a vosotros os recuerda a ‘Believe‘ en el inicio?) y ‘All At Once’ (“menos oscura” y suelta algo como “I don’t believe in honesty / you’d rather enter the void”). O el que quizás sea el mayor banger del disco, ‘Regret’. Si no has escuchado nada de TR/ST pero te gusta ‘ ‘ de Kim Petras, dale una oportunidad a esto.

‘Regret’, ‘Soon’ (muy The Sound of Arrows) y el corte titular son probablemente las más accesibles, sobre todo ‘Performance’, muy en la línea de ‘Sulk’ y con un videoclip protagonizado por el propio Alfons. El artista suma en la producción a colaboradores como Cecile Believe (Shygirl, Caroline Polachek, Dorian Electra), Nightfeelings (Kelela) o el propio A.G. Cook, y, junto a ellos, se marca un discazo que, aunque no llega a ser una única sesión, sí es uno de esos álbumes que se disfrutan más escuchados del tirón. Durante 40 minutos, Robert Alfons nos invita a un viaje donde synth pop y dark wave vuelven a darse la mano. Muy acertados los de El Genio Equivocado catalogándolo como “psicodrama synth pop”, porque podría ser una de las explicaciones.