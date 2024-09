Gwen Stefani ha anunciado la salida de su quinto disco, ‘Bouquet’. Este estará disponible el próximo 15 de noviembre, pero desde hoy viernes ya podemos escuchar el primer adelanto, ‘Somebody Else’s’. Se trata de un tema de pop-rock de cierto ramalazo country en alguna slide guitar (la portada podría ser lo más country de toda esta era).

En realidad, en este tema predomina la guitarra eléctrica en modo rock, incluso contando con un espacio propio en forma de solo. Bruce Springsteen podría ser una referencia. Cuesta creer que su melodía -tan correcta como amable y anodina- pueda recoger las migas de la moda country que inunda las listas de Estados Unidos, pero parece su objetivo. ¿Funcionará?

‘Bouquet’ se trata del primer disco de Gwen Stefani en 7 años, tras el navideño ‘You Make It Feel Like Christmas’. El álbum estará formado por 10 canciones, de las cuales una es junto a su marido, Blake Shelton.

En la portada, la cantante de No Doubt aparece aguantando una rosa blanca con un elegante traje de cuadros y un sombrero de vaquero.

Tracklist:

1. ‘Somebody Else’s’

2. ‘Bouquet’

3. ‘Pretty’

4. ‘Empty Vase’

5. ‘Marigolds’

6. ‘Late To Bloom’

7. ‘Swallow My Tears’

8. ‘Reminders’

9. ‘All Your Fault’

10. ‘Purple Irises’ con Blake Shelton