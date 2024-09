Linkin Park dan a los fans lo que pedían en ‘Heavy Is The Crown’

Linkin Park acaban de lanzar el segundo single con su nueva formación, ‘Heavy Is The Crown’. Además, también servirá como el himno del torneo mundial de League of Legends, como ya fue en su día la canción ‘STAR WALKIN» de Lil Nas X.

‘Heavy Is The Crown’ es el segundo single del esperado ‘From Zero’ y sale poco después de que ‘The Emptiness Machine’ haya alcanzado las 100 millones de reproducciones en Spotify. Esta tiene un estilo similar al primer single, pero es quizás más inmediato que aquel gracias a un sample de cuerdas que está presente durante toda la canción.

«Esto es lo que pediste, pesada es la corona / Fuego en el amanecer, cenizas lloviendo», canta Emily Armstrong en el estribillo. La excantante de Dead Sara regala un momentazo en el puente, cuando canta «esto es lo que pedisteis» mientras lanza un grito de 16 segundos de duración. Justo lo que querían los fans de la banda. El videoclip de la canción, acorde con la temática de League of Legends, es totalmente animado.