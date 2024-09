‘Barbie’, ‘Drive’… en las mejores BSO para Rolling Stone

Rolling Stone publica una lista que recopila las -a su juicio- mejores bandas sonoras de la historia, y sorprende tan pronto como en la última posición, la número 101, colocando ahí la banda sonora de ‘El guardaespaldas’ (1992). Un disco lleno de «paja», en su opinión, pero que no puede faltar debido a las contribuciones de Whitney Houston, que lo convirtieron en el tercer disco más vendido de todos los tiempos.

A las varias entradas de los Beatles a lo largo de la lista se impone Prince & the Revolution en primera posición con la banda sonora de ‘Purple Rain‘, no en vano un disco de pop por cuenta propia. Dentro del top 10 caben los soundtracks de ‘Pulp Fiction’ o ‘El graduado’.

Aplicando como siempre una visión estrictamente anglocéntrica, como es más o menos inevitable, por supuesto la lista no incluye ninguna obra ni siquiera de un autor tan internacional como Alberto Iglesias. De las espectaculares bandas sonoras de Bollywood -por ejemplo aquellas a las que prestó su voz Lata Mangeshkar– ya ni hablamos.

Sin embargo, Rolling Stone sí llama la atención reivindicando varias bandas sonoras muy recientes, como las de ‘Barbie‘ en el puesto 67, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ en el 78 o ‘Ha nacido una estrella‘ en el 89. Y que nadie se asuste: sí, la banda sonora de ‘Drive‘, que tanto ha influido por ejemplo al último The Weeknd, aparece en la lista, en el número 45.

Entre las obras maestras de la música cinematográfica que destaca Rolling Stone se encuentran las de ‘Blue Hawaii’ en el 24, ‘Harold and Maude’ en el 39, ‘Flashdance’ en el 64, ‘Reservoir Dogs’ en el 54, ‘Juno’ en el 84 o ‘Kids’ en el 90.

1.- Prince & the Revolution / Purple Rain

2.- The Beatles / Help!

3.- BSO The Harder They Come

4.- The Beatles / A Hard Day’s Night

5.- Bee Gees / Saturday Night Fever

6.- Curtis Mayfield / Superfly

7.- BSO Pulp Fiction

8.- Simon & Garfunkel / The Graduate

9.- BSO American Graffiti

10.- BSO Wild Style