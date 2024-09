44 años después de presentar su primera película, ‘Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón’, en el Festival de San Sebastián, Pedro Almodóvar ha vuelto al certamen para presentar ‘La habitación de al lado’. Además, le entregan un premio honorífico que llega después del reconocimiento de su última película con el León de Oro en Venecia.

Pedro Almodóvar se ha mostrado de un humor estupendo en la rueda de prensa, bromeando sobre el físico de Pedro Sánchez: «Además de ser nuestro presidente, en Europa y EEUU le llaman ‘Mr. Handsome’. Claro, hay muchas cosas que pedirle a un hombre de esas características a nivel político y a nivel físico también”. Incluso se ha ofrecido a montarle un cabaret.

También ha recordado que su exposición en Madrid fue ideada en la era Manuela Carmena (Ahora Madrid) y ha subrayado que el actual alcalde de Madrid, Martínez Almeida (Partido Popular), no ha ido a visitarla: “Les ha tocado a estos. Les ha venido un éxito descomunal de regalo”.

Posteriormente, en su discurso propiamente dicho, de nuevo ha agradecido su presencia a Pedro Sánchez por apoyar la cultura y después a duras penas ha podido contener la emoción: ““Es difícil mantenerse intacto en un momento como este, pero lo voy a intentar desesperadamente”.

Ha dicho después: “Desde pequeño en el cine vi una realidad que era mejor que la mía. Me ha salvado de muchos peligros y me lo ha dado todo. El cine ha sido una maldición y una bendición. No entiendo otra vida que la que llevo, escribiendo y rodando cine. Mi vida no tiene sentido sin el cine. Incluso cuando se acaben las ideas, seguiré rodando. Porque no concibo la otra posibilidad, el vacío”. Igualmente, ha reconocido: “Hoy, cuando alguien me dice que por mi cine ha estudiado español o ha venido a Madrid por mis filmes, me siento pleno”.

