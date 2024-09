Katy J Pearson / Someday, Now

Dos años después de ‘Sound of the Morning’, Katy J Pearson regresa con su tercer álbum tras una temporada de descanso donde viajó sola para desconectar del frenético mundo de los escenarios y así aclararse las ideas. En consecuencia, ‘Someday, Now’ presenta una energía renovada, donde la cantautora abraza su lado más amable y pop de la mano de la producción de Bullion.

El disco se abre con unas voces distorsionadas y electrónicas antes de dejar paso a la luminosidad de la guitarra y a la dulce voz de la cantante inglesa. ‘Those Goodbyes’ trata sobre aceptar los finales de las relaciones y los cambios que están por venir, mientras que ‘Save Me’, indaga en las dificultades que surgen estando en su posición cuando su pareja atraviesa un duelo complicado.

En este álbum Pearson expone toda una serie de sentimientos personales y profundos con sorprendente claridad. Su voz siempre está al frente de las inmaculadas producciones, haciendo que sus palabras resuenen intensamente por encima de sus animados ritmos.

Y es que, quizá el cambio más significativo que este proyecto ofrece es su accesibilidad melódica. La artista se muestra más dispuesta que nunca a elaborar grandes estribillos, como en la indie rock ‘Grand Final’, cuyo gancho se compone de unos armónicos coros y un adorable riff. O en la ligera psicodelia indie-pop de ‘Maybe’, donde la artista eleva su voz una octava para sentenciar, engalanada de guitarras, un adictivo “Maybe I don’t need your love / to show me that I’m good enough” (“Quizá no necesito tu amor / para mostrarme que soy lo suficientemente buena”). Cuenta Pearson que esa canción llevaba años en un cajón, y que el sentimiento era justo el opuesto, donde ella necesitaba el amor de esa persona para sentirse realizada. Cambiarlo encaja mucho mejor con el espíritu de ‘Someday, Now’, un trabajo que navega por pasajes dolorosos pero donde la luz prima por encima de todo.

Incluso en la melancolía de ‘Siren Song’ o en la vulnerabilidad expuesta en la balada ‘Someday’, Pearson dota a las composiciones de un tono amable, a menudo hasta alegre. De esta manera, el álbum es todo un caramelo: un artefacto dulce y placentero que no pierde sabor hasta que se disuelve en las últimas notas del jangle pop de ‘Sky’, donde la artista se llena de confianza y finalmente sentencia un inspirador “Look how I go / I’m an eagle / I am the sky” (“Mira cómo voy / soy un águila / soy el cielo”).

‘Someday, Now’ es un proyecto cargado de esperanza, donde Pearson parece sentirse más cómoda y libre que nunca. Aunque estas canciones ligeras puedan no tener la enjundia de sus mejores composiciones (‘Beautiful Soul’, ‘Tonight’), suenan siempre urgentes, como si hubiesen sido creadas desde una necesidad imperiosa de lanzarlas al mundo para reafirmar su lugar como artista.