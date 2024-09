Bustamante dice que inventó la «deconstrucción masculina»

David Bustamante tiene nuevo disco en la calle, ‘Inédito’, y en promoción de este trabajo, el cantante de San Vicente de la Barquera se ha sentado con El País para responder las preguntas de un breve cuestionario, y ha dejado un llamativo titular.

Cuando la periodista pregunta a Bustamante por qué valores cree que el público le conoce, el cantante responde que por ser buen cantante y también por su sensibilidad. Bustamante agrega que de hecho se considera «un adelantado» a su tiempo por haber mostrado la sensibilidad masculina en televisión, en un momento en que era menos aceptado. En la primera edición de Operación Triunfo, en 2001, Bustamante era conocido por su gran voz, pero también por llorar con frecuencia, más que sus compañeros.

- Publicidad -

Bustamante opina que todo artista debe ser sensible y, cuando recuerda su paso por Operación Triunfo, señala que sufrió acoso por «mostrar cómo un hombre lloraba en público». «Me hicieron bullying» son sus palabras. A continuación, añade: «Perdona, es que yo inventé la deconstrucción masculina: me criticaban por llorón, y hoy, gracias a Dios, con la evolución de la sociedad, ya no se ven esas cosas de forma negativa».

Aunque seguramente Bustamante bromea al sugerir que ha «inventado» cualquier cosa, tiene razón cuando recuerda que por llorar en público se le tachó de «llorón». De esta manera se le infantilizaba como si un hombre, por el mero hecho de serlo, no pudiera llorar en público. Por otro lado, evidentemente la deconstrucción masculina implica mucho más que simplemente llorar a la vista de todos.

- Publicidad -

En otros puntos de la entrevista, Bustamante habla del traspaso de valores a su hija, de la diferencia entre amor propio y autoestima, o de su afición a la poesía.