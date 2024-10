The Voidz / Like All Before You

“Esta canción empezó con una pregunta muy sencilla: ¿cómo se sentiría el hecho de que Dios te susurrase en el oído «eres mi criatura más magnífica»? ¿Cómo sonaría ese sentimiento?”. Ésta es la manera en que Julian Casablancas describe ‘Prophecy Of The Dragon’, una de las canciones que forman ‘Like All Before You’, el que ya es el tercer trabajo de The Voidz, su proyecto paralelo a The Strokes. Junto a Jeramy Gritter, Amir Yaghmai, Jacob Bercovici, Alex Carapetis y Jeff Kite, Casablancas vuelve a guardarse para esta otra banda sus ganas de experimentar, lo cual es algo bueno… aunque a veces esa primera frase define bien el disco.

Porque, con una premisa como esa, lo más probable es que el resultado no esté a la altura de algo tan ambicioso. Y ‘Like All Before You’ tiene esa ambición todo el rato, empezando por su trascendental temática. No ya porque se mencione a Maharishi (‘Square Wave’), salmos (‘Flexorcist’) o el Lotus Sutra (‘Prophecy of the Dragon’), sino porque en las letras se habla de nihilismo (‘Flexorcist’), pactos de suicidio (‘Spectral Analysis’), símbolos antiguos y dragones (‘Prophecy of the Dragon’), tiranía, virtud y perseverancia (‘Perseverance 1C25’).

La musiana ‘When Will the Time of These Bastards End’ incluso empieza en latín (“ignorantia est causa timoris, libertas perfundet omnia luce”) para hablar de multimillonarios que beben sangre y hacer un tímido acercamiento político con ese “not Ukraine but guess Yemen’s ok”.

‘All The Same’, que formará parte de la BSO de ‘Drugstore June’, sigue con lo que parece algo reivindicativo (“our disagreements, they have been / manufactured from the begining / joining up don’t got to be that hard / all the same from left to right”), pero la canción no puede ser más inofensiva. Y es la sensación con tanta presencia de temas trascendentales e incluso políticos en este disco: parece que hablan mucho, y usan muchas palabras rimbombantes, tiran mucho de malvados caballeros infernales como en un disco de metal… pero realmente no dicen mucho, y, desde luego, no tiene la garra de un buen disco de metal. La producción, donde también intervienen Justin Raisen (Joji, Angel Olsen), SADPONY (Lil Yachty, Drake) o Ivan Wayman (Warpaint) intenta seguir las setenta ideas de Casablancas y sus saltos entre estilos, acompañando la grandilocuencia temática, con efectos vocales que a veces juegan en contra de la canción.

Esto no significa que no haya buenas ideas en ‘Like All Before You’. De hecho, los adelantos no estaban mal (el solo de ‘Perseverance 1C25’ es una muy buena idea, por ejemplo), pero escuchar el disco entero se hace bastante disperso. Tomemos ‘Flexorcist’, un buen tema que recuerda a los Strokes más accesibles en el estribillo, que dentro de esta oscuridad contiene toques de humor (“friendly face in the firing squad / in the end it’s nice to know someone at a party”), y que nos llevará a pensar, en distintas partes de la canción, en Ariel Pink, Mac DeMarco, Ghouljaboy o hasta Daft Punk… porque todo va mutando.

A veces parece que Casablancas quiera “experimentar” sin nada concreto en mente, como ocurre también con ‘Prophecy of the Dragon’, donde podemos acordarnos de Metallica, pero también del segundo álbum de MGMT o hasta de los SWANS. El caso es que ambas son canciones bastante efectivas, pero te planteas si no serían mejores de haber tomado un camino concreto.

Y esto le ocurre al propio álbum: pese a las críticas feroces que está recibiendo en otros medios, yo no estoy de acuerdo en que sea un mal disco, pero sí un disco fallido, donde muchas de sus buenas ideas no llegan a materializarse, y donde a la ambición de Julian Casablancas le habría venido genial algo de orden. Temas como los recomendados más abajo son interesantes y, en general, el disco es interesante (personalmente prefiero un disco fallido pero interesante como éste o como ‘C, XOXO‘ que algo como ‘Short n’ Sweet’), pero la sensación es que le ha faltado un par de vueltas más. Habrá que esperar a la próxima.