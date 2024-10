Leire Martínez no merecía esta salida de La Oreja de Van Gogh

Las malas condiciones en que Amaia Montero se retiró hace un par de años, tras una serie de mensajes erráticos en redes, preocuparon a todos los seguidores de la música pop. Su gran regreso a los escenarios junto a Karol G en el Bernabéu ilusionaron al mundo hasta el punto de que la canción que ambas interpretaron, ‘Rosas’, se colaba en las listas globales. Los rumores sobre una posible vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh empezaban a dispararse.

No hay reunión de una vieja formación de éxito que no entusiasme al respetable. Se está viendo con la millonada que están moviendo Oasis, con el éxito del espectáculo de Abba en Londres, y hasta con los Smiths. Morrissey ha aceptado reunirlos, con lo que ha salido por esa boca, y ahora es Johnny Marr quien no quiere saber nada del tema por la deriva conservadora del cantante. Pero la cuestión, sin duda, está sobre la mesa.

Que Amaia Montero vuelva a La Oreja de Van Gogh puede no ser solo un motivo de celebración, sino una necesidad. La de cerrar viejas heridas, la de reconciliarte con alguien que ha sido importante en tu vida, la de elevarte frente al público como la banda generacional que muchos te negaron ser. Pero si va a ser el camino -cosa que aún desconocemos-, es evidente que las cosas no se han hecho de la mejor forma posible.

Amaia Montero, que tiene una carrera en solitario, podría volver a La Oreja de Van Gogh solo para una gira, para un disco aislado o para una serie de conciertos únicos en 20 Wizinks o 4 Bernabéus. Pero fue ella la que abandonó el barco, así que parece probable que tarde o temprano retome su carrera en solitario. Recordemos por ejemplo que el regreso de Robbie Williams a Take That fue efímero. Y Leire podría haber continuado siendo la cantante de un grupo en el que ha estado 16 años. Es ella misma la primera que ha hablado públicamente de esa posibilidad.

En una entrevista realizada este verano para la televisión navarra, era visible que Leire Martínez conocía obviamente que el regreso de Amaia podía darse: «Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me afecta, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí». Y eso es lo que ha continuado sucediendo, que se ha continuado ninguneando a Leire, y para muestra el nuevo comunicado de separación que se ha emitido desde las redes sociales, que parece generado por IA.

El comunicado, sin firma ninguna, indica que grupo y cantante “no han conseguido acercar las diferentes maneras de vivir el grupo”. ¿A qué maneras se refieren? ¿Qué manera de vivir el grupo tiene Leire respecto a la que puedan tener Pablo Benegas y Xabi San Martín, sus autores principales? ¿Piensan ellos, después de 16 años, que Leire puede ser una cantante de quita y pon? ¿Tan largos se les han puesto los dientes de ver a Amaia cantar en un gran estadio ‘Rosas’, una canción que al fin y al cabo escribió Xabi San Martín? ¿Se ha negado Leire a aceptar que Amaia vuelva aunque sea para un concierto suelto?

Lo seguro es que Leire no ha firmado tal comunicado que aparece sin nombres, de manera abstracta, a diferencia del comunicado en que se informó de la salida de Amaia. Ya hay una periodista que afirma que Martínez dará su versión de los hechos cuando se encuentre con fuerzas.

La locura de cifras generada por los miembros originales de La Oreja de Van Gogh antes y después de la era streaming no es moco de pavo. La imaginería colectiva anhela un regreso de Amaia a la banda. Nadie penalizará su reunión, por tanto. No esperemos un boicot hacia su venta de entradas. Pero tampoco se puede pasar por alto la cantidad de años que Leire Martínez ha dedicado a la formación. Son 16. Esto no es como aquella persona que pasó por Sugababes o Destiny’s Child durante 5 minutos. Vicky Larraz fue cantante de Olé Olé durante 3 años. Y Marta Sánchez, lo fue 6. Ella Baila Sola duraron juntas 5 años. Eso significa que Leire Martínez ha sido durante más tiempo la cantante de La Oreja de Van Gogh de lo que duraron juntas Vicky Larraz, Marta Sánchez, Marta y Marilia al frente de sus formaciones principales.

Y no es solo una cuestión de peso, de que Amaia Montero solo fuera líder del proyecto durante 11 años. Es que hay canciones de la segunda etapa del grupo que tienen también un lugar entre sus clásicos: ‘El último vals’, ‘La niña que llora en tus fiestas’ y muy especialmente ‘Jueves’. Es cierto que en los últimos años no han ofrecido un hit tan claro. También lo es que tampoco Amaia, por su parte. Y seguramente ese sea el fondo del problema.

Que Leire Martínez merecía salir del grupo, si es que lo merecía en absoluto, con algo más que un comunicado sobre un fondo de color crema y con una tipografía gélida, es algo que está fuera de toda duda. Qué menos que unas palabras de cariño. Un carrete de fotos. Un vídeo. De momento, la verdadera imagen que está dejando esta separación es la del último vídeo de Leire Martínez cantando también ‘Rosas’, junto a la banda, visiblemente emocionada, a sabiendas de que va a ser su último vals.

Nadie sabe qué futuro aguardará a Leire en solitario, pues ella no es autora, a diferencia de Amaia. Ni qué futuro aguardará a La Oreja de Van Gogh cuando Amaia vuelva a abandonarlos, pues ahí no estará Leire para salvarles el culo. Hay quien sugiere que Amaia y Leire anuncien una gira conjunta, sin los chicos. Estoy convencido de que en un mundo paralelo en el que se haya avanzado 20 años en cuanto a sororidad, en el que se haya asimilado que no hay que escoger entre una cantante y otra, será el caso.

💔Leire Martínez rompe a llorar en Zaragoza horas antes de anunciar su marcha de La Oreja de Van Gogh 🥹 @aengelmo_, el fan que grabó este emotivo y premonitorio vídeo, cuenta a Europa FM que "haber vivido el último concierto sin saberlo ha sido extraño y emocionante" pic.twitter.com/4PnQWx4E9A — Europa FM (@europa_fm) October 14, 2024