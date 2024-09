Leire de La Oreja: «No me gusta que me ninguneen»

En medio del debate sobre lo oportuno de reivindicar o no el legado de La Oreja de Van Gogh, con voces que defienden la calidad de sus melodías, y voces que cuestionan que un grupo que ha vendido decenas de millones de copias de sus discos, merezca algún tipo de reivindicación, su vocalista, Leire Martínez, parece haber permanecido ajena a todo, quizá porque la conversación ha girado sobre todo en torno al trabajo de Amaia Montero en el grupo. Después, además, de su reaparición en un concierto de Karol G en Madrid, con ‘Rosas‘ posicionada de repente en el global de Spotify.

Pero Leire Martínez no ha vivido en una cueva en los últimos meses en los que incluso se ha llegado a difundir un bulo sobre una supuesta reunión de Amaia con La Oreja de Van Gogh, desmentida por el grupo; un rumor absurdo de inicio teniendo en cuenta que La Oreja ha seguido de gira durante el verano, por supuesto, con Leire frente al micrófono.

Y, por supuesto, Leire también tiene algo que decir sobre todo este asunto. En una entrevista en la televisión navarra, Leire ha defendido su dignidad frente a las voces que han adulado a Amaia sin cesar, como si ella no existiera. «No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee», ha declarado. «No me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero».

En relación a los rumores de regreso de Amaia, Leire ha señalado que «si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo» y que «será el grupo quien decida o no», y ha criticado la insistencia en compararlas, casi veinte años después: «Entiendo cuál es el juego y que ha habido cierto interés en poner el foco en nosotras cuando creo que esta historia no da para más. Ella estuvo, lo hizo súper bien. Es carismática y maravillosa y después decidió dejar el grupo y entré yo. Ya está. La historia no da para más. Me sorprende que se quiera alimentar».

De manera misteriosa, una hipotética colaboración entre Amaia y Leire se sigue formulando en una pregunta de respuesta ya bastante predecible. Leire, por supuesto, ofrece la respuesta elegante: «Esto da mucho morbo, pero creo que las colaboraciones tienen que nacer de una forma natural y porque realmente apetezca hacerlas». Leire apostilla que «ella está inmersa en sus proyectos y nosotros en los nuestros».