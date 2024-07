La Oreja desmiente el rumor de reunión con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh ha desmentido el rumor de una supuesta reunión con Amaia Montero para una gira de verano. En declaraciones a El Periódico de España, Pablo Benegas, guitarrista de la banda, ha aclarado que esta reunión no va a suceder. «La relación es buena, pero no tendría sentido. Tiene un punto demasiado comercial y nosotros no estamos ahí. Queremos seguir escribiendo canciones. Cada vez nos cuesta más, buscando las mejores palabras y melodías. Es nuestro principal motor”.

El rumor procedía de una información difundida por la periodista Isabel Rábago en el programa Juntos de Telemadrid de la que se habían hecho eco otros medios como La Vanguardia o Los 40 Principales.

«La gran noticia que ha podido saber este programa es que (Amaia Montero) vuelve con La Oreja de Van Gogh», declaraba Rábago en el programa. «Me parece una noticia brutal y es que no solo vuelve a reunirse con ellos de fiesta. No, va a iniciar una gira y vamos a poder disfrutar todos de ella sobre el escenario. Sobre todo de verla bien, de ver a todo el grupo respaldando. Y sobre todo lo bien que nos lo vamos a pasar este verano».

Rábago aludía a una supuesta gira de verano de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. Sin embargo, La Oreja ya se encuentra realizando una gira de verano que tendrá lugar durante los meses de junio, julio y agosto. La última fecha de la gira es el 20 de septiembre, el final del verano.

La Oreja no ha publicado contenido en Twitter desde hace días, pero casualmente este pasado viernes sí. En concreto, el grupo ha subido una foto de sus cinco integrantes posando juntos antes de actuar en Valladolid, disipando los rumores de una reunión con Amaia Montero. «A minutos de salir el festival Conexión Valladolid con un ojo en el cielo porque está lloviendo. Ya se pueden apartar las nubes que nosotros salimos».

A minutos de salir el festival Conexión Valladolid con un ojo en el cielo porque está lloviendo. Ya se pueden apartar las nubes que nosotros salimos. pic.twitter.com/aTfoS1ABRT — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) June 28, 2024

Amaia Montero abandonó La Oreja de Van Gogh en 2007 para iniciar su carrera en solitario. En 2008 se incorporó a La Oreja Leire Martínez, su vocalista actual. Junto a Leire, La Oreja sigue de gira este verano y próximamente actúa en Río Babel compartiendo cartel con Amaral.

¿Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh? 😮 Según el programa “Juntos” de Telemadrid estaría regresando a la agrupación. ¿Qué te parece la noticia? #amaiamontero #laorejadevangogh pic.twitter.com/MJOac0g3aj — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) June 27, 2024

En 2023, JENESAISPOP repasó la carrera de La Oreja de Van Gogh en el podcast Revelación o timo, con motivo del 25 aniversario de ‘Dile al sol’. En la silla invitada, Esnorquel ponía en valor la discografía de La Oreja, cuyas canciones seguimos escuchando casi tres décadas después.