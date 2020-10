Amaia Montero abandona Twitter tras arremeter contra Leire Martínez por unos discos firmados

Amaia Montero ha abandonado Twitter después de compartir una serie de crípticos mensajes sobre su marcha de La Oreja de Van Gogh. «Casi 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo me hace y, cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo, me disparan a matar» era uno de sus mensajes, al que añadía que su punto de vista de dicho asunto le daría para escribir «mínimo 10 libros».

El origen de los tuits de Amaia Montero ha sido un vídeo de un fan que mostraba en Twitter sus CD’s de La Oreja de Van Gogh firmados a mano por sus integrantes, entre ellos los cuatro primeros en los que participó Amaia como cantante y compositora, y los cuales Leire Martínez, actual cantante de la formación, tampoco había dejado de firmar. Amaia compartía entonces su malestar al ver dicho vídeo, insinuando que Leire se está apropiando de la autoría de unos discos en los que no ha participado: «Impresionante colección en cuanto a la cantidad de material, pero ninguno de los míos está firmado por mí y eso hace un tanto extraña, por no decir otra cosa, dicha colección”, señalaba Amaia en Twitter antes de indicar que ella “jamás firmaría” un disco que no le correspondiera “por pura honestidad y respeto”.

La polémica reavivaba la enemistad entre Amaia y Leire justo cuando La Oreja de Van Gogh acaban de publicar nuevo disco, y la segunda decidía contestar en Instagram también con indirectas: “Nunca le des tu poder a nadie. Mantente fiel a ti misma, honesta, real y escucha a tu voz interior, que te dirá qué y a quién quieres en tu vida y qué y a quién no. Esa es nuestra mayor fortaleza y protección”, ha escrito, acompañando su post con los hashtags “#EasyLife y #NoValesMásQueYo”. El mensaje de Leire provocaba entonces una retahíla de tuits por parte de Amaia llenos de insinuaciones.

«Quiero pensar que la vida es justa, que el tiempo pone a cada uno en su lugar, que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen. Entonces es cuando se ve la verdadera cara y, aunque vayamos tarde, no pierdo la esperanza de que ocurra. Ese día descansaré y se hará justicia”, decía uno de estos mensajes. En otro, Amaia aludía directamente a Leire reproduciendo uno de sus hashtags. «Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas, que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema del #EasyLife, que para mí eso no es vivir, es respirar. Y qué horror vivir sin poder ser uno mismo, teledirigido y encima ir de todo lo contrario».

La cantante concluía: «Y en ese punto me entra la lástima… yo pertenezco a un tipo de persona radicalmente contraria… con mis equivocaciones, mis aciertos, pero con las cosas claras …y eso es difícil de aceptar para ciertas personas y eso desgasta». Antes de abandonar Twitter, Amaia aseguraba que lleva más de una década «esquivando» la pregunta «que todo el mundo le hace» porque la respuesta no es tan sencilla como decir «Amaia se fue».