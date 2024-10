Carmen Boza deja los conciertos por las exigencias de la industria

Carmen Boza ha anunciado su retirada de los escenarios en un comunicado en redes sociales con el objetivo de «priorizar, atender y sanar» su salud mental respecto a las exigencias de la industria musical de hoy en día. La cantautora gaditana se encontraba en mitad de la gira de su último proyecto, ‘Encore’.

Este mismo año, Vetusta Morla también hablaban de la nueva industria musical como uno de los motivos para anunciar su pausa, describiéndola como una «picadora humana». Boza comparte el sentimiento en su comunicado, que comienza «sin rodeos»: «He decidido retirarme de los escenarios».

La artista enseguida empieza a enumerar las razones por las que esta retirada es tan necesaria. Entre estas, la exigencia de la industria de hacer contenido y «estar permanentemente activa» en redes para promocionar la música y los conciertos, lo cual habría abierto «una profunda herida» en la salud mental de Boza.

Boza siente que la industria se ha transformado «en un entramado sumamente complejo y completamente atravesado por el capital donde el espacio para la autenticidad, la artesanía e incluso la música en sí misma, tristemente, es cada vez más pequeño». Para ella, la música ha quedado relegada «a un segundo plano» y diluida en todo «el contenido» que se publica en redes.

Crear música es una tarea exigente en sí misma, por lo que Boza no concibe que también exista «la obligación de producir contenido para simplemente existir entre tanto ruido»: «Lejos de estimularme o motivarme, me deprime, me angustia y me ha alejado de la música, que una vez fue el centro de todo esto», comenta.

La artista termina el comunicado aclarando la cancelación del concierto de este jueves 17 de octubre en la sala Fundición de Logroño. Además, asegura que se pronunciará en los próximos días «sobre las fechas que quedan por delante de la gira». Zahara, Travis Birds, Vega, Rozalén o David Otero son solo algunas de las compañeras de profesión que han comentado el post y apoyado a Boza en su decisión.