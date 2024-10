Kylie Minogue acaba de lanzar ‘Tension II’ y está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial que empezará en Australia el próximo febrero de 2025. En una de sus entrevistas de promoción, la cantante ha revelado que estuvo a punto de quedarse con una de las canciones más icónicas de Britney Spears, ‘Toxic’.

La cantante australiana lo ha revelado en el programa Audacy Check In: «Está esta pequeña canción llamada ‘Toxic’ que apareció en mi camino». Sin embargo, Minogue no tenía nada claro que el título fuese a funcionar: «No sabía si quería una canción llamada ‘Toxic’, ha contado la cantante. «Resulta que estaba destinada a ser un tema de Britney Spears. No puedo imaginármela siendo cualquier otra cosa», concluye.

Más adelante en la entrevista, le preguntan con qué cantantes colaboraría en una canción a lo ‘We Are The World’, que para ella «sería un grupo de chicas». Entre otras, la artista mencionó a Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lana del Rey, Miley Cyrus y Madonna.

El Tension Tour 2025 recorrerá Australia de febrero a marzo de 2025 antes de aterrizar en Asia y seguir a partir de mayo por varias ciudades de Reino Unido, de Glasgow a Londres. La última fecha confirmada de momento es el 31 de mayo en Birmingham.