La música póstuma de Liam Payne se pospone indefinidamente

Los planes para lanzar la primera canción póstuma de Liam Payne, anunciados tan solo dos semanas después de su trágico fallecimiento, han cambiado. La salida de ‘Do No Wrong’ ha sido cancelada de forma indefinida dos días después de ser anunciada.

La semana pasada, Sam Pounds, reputado productor que había trabajado con Payne antes de su muerte, anunció que iba a lanzar ‘Do No Wrong’ el próximo 1 de noviembre. Además, en tres formas: la original, en directo y a cappella.

Sin embargo, ha considerado que «todavía no es el momento». Así también lo consideraron algunos fans del ex de One Direction que habían reaccionado negativamente a la noticia del lanzamiento de ‘Do No Wrong’.

«Hoy he decidido esperar para sacar ‘Do No Wrong’ y dejar esas libertades a todos los miembros de la familia. Quiero que todos los ingresos se destinen a una ONG de su elección (o lo que deseen)», comienza Pounds su comunicado. Este cuenta que «aunque todos amamos la canción, todavía no es el momento»: «Todavía estamos lamentando la pérdida de Liam y quiero que la familia llore en paz y en oración. Todos esperaremos», concluye.