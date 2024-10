Muere Liam Payne de One Direction a los 31 años

Liam Payne, cantante británico conocido por ser uno de los integrantes de One Direction, ha muerto a los 31 años. Acorde con las primeras informaciones, Payne se ha precipitado desde el tercer piso del hotel en el que se alojaba en Palermo, Argentina. Se desconocen las causas de la caída.

Según la prensa argentina, la policía había sido llamada al hotel durante la tarde del miércoles por un empleado que alertaba de la presencia de un «hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol». Según TMZ, Payne había estado «actuando de manera errática» durante la tarde «en el vestíbulo del hotel» y había tenido que ser «llevado a cuestas a su habitación». El SAME ha constatado el fallecimiento.

Nativo de Inglaterra, Payne alcanzó la fama a los 16 años tras ser elegido para ser miembro de One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, en la séptima edición de la versión británica de X Factor. Hace unos días, Horan y Payne habían coincidido en Argentina, en la gira del primero.

Inmediatamente después del debut de One Direction en 2010, con el single ‘What Makes You Beautiful’, One Direction pasó a convertirse en un fenómeno de masas internacional y en la boy band más popular del mundo. Ni Payne ni el resto de integrantes de One Direction participaron en la composición de algunos éxitos de One Direction, como el citado ‘What Makes You Beautiful’ o ‘You & I’, pero sí en la de otros, sobre todo de la última etapa, como ‘Night Changes’ o ‘Steal My Girl’. One Direction comunicó su separación en 2016 y, desde entonces, cada uno de sus integrantes ha desarrollado sus propias carreras en solitario.

Mientras el resto de sus compañeros de banda elegían las guitarras o un papel de artista serio, Payne no renunciaba al pop. ‘Strip that Down’, su single con Quavo, supera los mil millones de reproducciones en Spotify, y también son asombrosas las cifras de sus lanzamientos con Zedd (‘Get Low’), Rita Ora (‘For You’) o J Balvin (‘Familiar’). En solitario, ‘Bedroom Floor’ se encuentra entre las canciones más escuchadas de Liam.

El álbum debut de Payne, ‘LP1‘, publicado en 2019, no fue el más exitoso de los vinculados a One Direction ni a nivel de ventas (quedó en un puesto 17 en Reino Unido) ni a nivel de críticas, a pesar del correcto nivel de sus singles. Por otro lado, uno de sus cortes, ‘Both Ways’, fue criticado por convertir la bisexualidad en un fetiche.

Solo la semana pasada había sido noticia que Payne había decidido posponer el lanzamiento de su segundo álbum. ‘Teardrops’, el primer single, se lanzó en marzo.

En el aspecto personal es oportuno mencionar que Payne era padre de un hijo con Cheryl, integrante de Girls Aloud. El bebé nació en 2017, y Liam y Cheryl se separaron en 2018. Últimamente, Payne afrontaba acusaciones de acoso sexual por parte de su ex-prometida, Maya Henry.