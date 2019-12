Liam Payne, duramente criticado por convertir la bisexualidad en su fetiche en ‘Both Ways’

Liam Payne de One Direction saca hoy su primer disco en solitario, titulado secamente ‘LP1’, que contiene sencillos como ‘Strip That Down’ con Quavo, ‘For You’ con Rita Ora para ’50 Shades Freed’ o ‘Familiar’ con J Balvin. En verdad, la Wikipedia lista hasta 9 singles incluidos en el disco (!), presentados de una manera o de otra.

Pero entre las sorpresitas que escondía el disco encontramos ‘Both Ways’, un tema en el que Liam Payne hace de la bisexualidad de una mujer su fetiche personal, poniéndola a su servicio. La canción le ha salido bien cara, pues son muchas las usuarias que se han quejado en las redes sociales y el hashtag #liampayneisoverparty es “trending topic” a nivel mundial. ‘Both Ways’, que precisamente suena a The Weeknd, que también ha tenido problemas parecidos por el texto de ‘Lost in the Fire’, comienza diciendo que a su chica “le gusta por los dos lados” o “las dos cosas”, ante lo que él afirma que no le importa porque “no discrimina”. Parece llamar “preliminares” a una persona y afirma: “Nena, puedo sentirlo, que sí, que eres diferente, haz lo que quieras, no juzgaré, no juzgaré”.

Su banalización de la bisexualidad ha sido muy cuestionada por usuarias como esta, que está recibiendo miles de “me gusta” y apoyo en las redes: “Como mujer bisexual, me siento extremadamente incómoda leyendo la letra de ‘Both Ways’ de Liam Payne. Abiertamente convierte en fetiche el hecho de que a una mujer le gusten los chicos y las chicas, e incluso menciona a mujeres bisexuales en tríos, lo que extiende el estereotipo de que a la gente bisexual solo le gusta eso”. El artista ya había tenido problemas con la comunidad LGTB+ por unas declaraciones de 2018 según las que parecía pensar que el Orgullo era sobre estar orgulloso de sí mismo.

as a bisexual woman, it was extremely uncomfortable reading the lyrics to ‘both ways’ by liam payne. he openly fetishizes the fact that a woman likes boys and girls, and he even mentions bi women in threesomes which furthers the stereotype that all bi ppl are only into that. pic.twitter.com/I9ovfDrPqq

