Janire / Las huidas

El proyecto de Janire Bermejo se caracteriza por su pasión por el pop electrónico, bañado de cierto regusto emo. Para entendernos, si fuera un disco de Charli xcx, más que ‘BRAT’, sería el primero. Hay una bruma -bilbaína- en su música y algo de tormento, aunque ella insiste en que si ha llamado este primer trabajo editado por Mushroom Pillow ‘Las huidas’ es por la connotación positiva de la palabra. Busca «la luminosidad a toda costa», los «focos de luz».

Cabe preguntarse en qué medida lo consigue, pues muchas de sus canciones parecen un calvario en esa «huida hacia adelante». ‘La extraña’, con una melodía a medio camino entre Chris Isaak y Lana del Rey, suena ahogada entre lágrimas (las de su hermana), porque «el mundo ha crecido salvaje estos últimos meses». «Corre ahora que puedes», grita desesperado el estribillo, ajeno a unos padres «enredados en estupideces». Por el contrario, el single ‘A Japón’ sí que sueña con un viaje mucho más feliz, en pareja.

- Publicidad -

El fondo de ‘La extraña’ rodea sin tocarlos del todo el trip hop, el witch house o el drum&bass. La en principio trepidante ‘Dónde está mi dueño’ es también difícil de clasificar. En realidad, y con todo lo personales que son estas 8 canciones en el puño de Janire, es inevitable hablar de sus músicos: Carla Silván, bajista de Carrera y Ice Heaven; Pablo Fergus, teclista de Pol Granch; Dani Fernández, productor de Alcalá Norte, Sexy Zebras, Amaral; y Alex Moreno, actual batería de Amaral. ¿Por qué es importante incidir en esto cuando estamos hablando de una solista? Porque Janire, que tuvo un pasado en grupos de punk y casas okupa antes de mudarse a Madrid, se diferencia de otros proyectos de bedroom pop gracias a un sonido fiero -muy de banda- que recuerda al rock electrónico de los años 90.

Así, tú crees que estás escuchando un tema de electropop bailable y medio cósmico cuando comienza ‘Pixel Negro II‘, revisitado junto a François tras llevar dando vueltas por la internet desde 2021. Ambas hablan de la capacidad de unos ojos verdes de resucitar «cada pixel negro de mi corazón», pero en él, las guitarras eléctricas atruenan.

- Publicidad -

La propia Janire considera su mejor carta de presentación ‘1 AM‘. Se han escrito muchas canciones sobre fiestas frustradas, reuniones que acaban mal por el desánimo de la persona que canta, desde los tiempos de «It’s My Party and I’ll cry if I want to» a ‘How Soon Is Now’ de los Smiths. La artista nos sitúa en un escenario parecido en este medio tiempo en el que se define como «cordial y sosa (…) una chica corriente del norte». Hay ahí mucho humor porque nada más humillante que alguien te pregunte en un evento «¿qué haces aquí?». Lo bueno es que desde hoy tienes esta canción para consolarte.

‘Las huidas’ empieza y termina con sendas canciones que incluyen la palabra “mierda”. ‘Pulsar Stop’ quiere “mandarlo todo a la mierda” y lo consigue con la potencia de sus sintetizadores. ‘No me despedí’, con una eléctrica crudísima, se queja de esa “mierda de noticias” que no nos ayudan a sentirnos bien. Sobre todo cuando tenemos que decir adiós pero no sabemos cómo. Ignoro si al terminar esta obra, Janire sintió que efectivamente había dejado atrás una etapa de su vida. Lo que parece claro es por qué el nombre del álbum está en plural. Se puede huir de algo por gusto y se puede huir de algo por pura desesperación. Este disco tiene un poco de las dos cosas.