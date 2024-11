Janire se va de una fiesta donde no la quieren a la ‘1AM’

Estos días se acaba de editar el debut oficial de Janire, el proyecto de pop electrónico de la joven artista bilbaína residente en Madrid. ‘Las huidas’ es un álbum oscuro en el que de vez en cuando se asoma la luz. Si hace unos meses ‘Pixel Negro II‘ era nuestra Canción del Día, hoy seleccionamos ‘1AM’, otro de los adelantos de este disco de 8 canciones.

‘1AM’ es el relato de una fiesta en el que Janire no está a gusto. Incluso alguien le pregunta qué hace ahí, por lo que cuenta: «No he traído ritmo a la fiesta. No he traído cuerpo de sábado / No he sabido cómo iniciar ninguna conversación».

Sobre una base de electropop tan sombrío como los sentimientos narrados, Janire nos habla de «la posibilidad de desaparecer» -ese es el gran gancho de la canción- y sin que nadie se dé cuenta.

La idea de «desaparecer» por completo ha protagonizado canciones de proyectos tan alienantes como Radiohead o Los Planetas. Aquí las referencias son más bien de una electrónica empapada de guitarras eléctricas y distorsión. Uno de sus referentes es St Vincent. Eso sí, cabe el humor en el recuerdo de su origen:

«He parecido un poco fría. He parecido cordial y sosa.

He parecido una chica corriente del norte».

Janire ha sido bajista de Repion y ha trabajado con músicos y productores de prestigio como Carla Silván –bajista de Carrera y Ice Heaven-, Pablo Fergus –teclista de Pol Granch, Dani Fernández, productor de Alcalá Norte, Sexy Zebras, Amaral- y Alex Moreno –actual batería y productor de Amaral-. Quizá de ahí venga su curioso ramalazo rock entre tantos sintetizadores.

Janire abrirá el concierto de La Bien Querida en La Riviera, Madrid, el 9 de enero.



