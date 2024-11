Gracie Abrams sobrevive a una ruptura y arrasa con ‘That’s So True’

Gracie Abrams es el flamante número 1 de singles en Reino Unido con ‘That’s So True’. Es la primera vez que la artista californiana consigue tal hazaña. El tema ha ascendido a la cima tras 3 semanas de recorrido, y además avanza en un mercado tan complicado como España, donde sube del puesto 95 al 85 esta semana. Se está anticipando el que puede ser un éxito aún mayor que ‘I miss you, I’m sorry’ y ‘I Live You, I’m Sorry’ para esta amiga de Taylor Swift.

‘That’s So True’ es el retrato de un triángulo amoroso en el que Gracie Abrams se ríe de su ex, en concreto de su imagen dirigiendo piropos pedantes desde un sofá, y advirtiendo: “eres un idiota, ahora ya lo sé, tengo que decírselo a ella”.

- Publicidad -

Con esta línea, la artista intenta trazar una línea de complicidad entre la nueva novia de su ex y ella misma, aunque en un momento se da cuenta de que tampoco hay que pasarse. “Creo que ella me gusta, es tan divertida / Espera, creo que la odio, no he madurado tanto”.

Sin duda alguna, ‘That’s So True’ es una de las canciones más pop de Gracie Abrams. Pese a los créditos de co-producción de Aaron Dessner de The National, emparenta con la Taylor Swift más accesible, la de ‘Red’. A Taylor remite también lo meta, esto es, las referencias a otras canciones del mismo disco.

- Publicidad -

‘That’s So True’ presenta la edición deluxe de ‘The Secrets of Us’, el álbum que la artista ha publicado este mismo año. Situada como track 15, sucede a ‘Cool’ en la secuencia, canción con la que está relacionada a través de la referencia a ese sofá, que en ‘Cool’ está acompañado de una copita de vino (“te vuelves a sentar en tu sofá con una copa de vino”).

Gracie Abrams construye así un microuniverso en el que tiene mucho que ver TikTok. El tema se ha viralizado en esta red social, especialmente como himno de supervivencia a través de ese puente en que ella decide “salir con vida” tras haberse “vuelto loca”: “dije que estaba bien, desde el mismísimo ataúd”, recuerda una vez superado el mal trago.