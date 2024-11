Gwen Stefani / Bouquet

Gwen Stefani se casó con la estrella del country Blake Shelton en 2021, tras 6 años de relación. La boda tuvo lugar en la capilla del rancho que Shelton tiene en Oklahoma. La pareja tiene un casoplón en Encino, California, pero ha pasado largas temporadas en el rancho, por ejemplo la pandemia, lo que claramente ha influido la carrera artística de la líder de No Doubt.

El último disco de Gwen salió hace 7 años, fue navideño, y el nuevo suena más a la carrera de su marido que a sí misma. ‘Bouquet’ no se saca de encima el mismo carácter familiar de ‘You Make It Feel Like Christmas‘. De alguna manera, parece pensado para ese público estadounidense que últimamente está consumiendo masivamente discos de Morgan Wallen. Blake Shelton es el gran featuring de su nuevo álbum, y no solo cuando su voz de machote se pasa por la última pista.

Los tiempos en que Stefani era la más moderna del lugar, los días en que hizo algo que podríamos llamar proto-hyperpop (‘Bubble Pop Electric’ jamás sonará desfasada), quedaron atrás. Gwen es una mujer plenamente dedicada a su marido, en estas letras una devota. En ‘Bouquet’ se jacta de haber adoptado su apellido. En ‘Pretty’ asegura que no se siente «guapa» ni «afortunada» hasta que él no le hace caso. En ‘Empty Vase’ se siente como un ídem hasta que le regalan flores. En ‘Marigolds’ busca su aprobación vestida de chica country. En ‘Late to Bloom’ quiere olvidar la parte de su vida en que aún no le conocía. En ‘Reminders’ quiere quedarse a su sombra. En ‘All Your Fault’ se reconoce un desastre porque la vuelve «loca».

El productor Scott Hendricks no ha llevado todo esto estrictamente hacia el country. Hendricks, que ha trabajado con gente como Faith Hill, pero sobre todo con Blake Shelton, ha intentado seguir la idea de Gwen de recordar al rock que sonaba en las emisoras de radio en los años 70, aunque el resultado, más que yacht-rock, es un tanto AOR, sobre todo en sus singles principales. Una amalgama que solo puede sonarte bien si eres americano -perdón, quiero decir estadounidense, ya quisiera este disco sonar a Colombia, a Cuba o a Brasil-, sobre todo si vives en un estado donde ha arrasado Trump… como Oklahoma, donde por cierto Donald obtuvo hasta el 66% de los votos.

‘Somebody Else’s’ es una de las pocas composiciones con un poco de sal, sobre todo cuando Gwen se pregunta al fin qué hace con un tipo como ese (aunque parece que se refiere a su ex). También hay que reconocer que el dúo con Blake Shelton ‘Purple Irises’ tiene cierta gracia en sus rimas por años. Ella dice que «ya no es 1999, pero esta es aún mi cara». Y él dice que «ya no es 2014, pero aún te quedan bien los vaqueros». Ay, Gwen, si aún eres una «super hot female«… ¿por qué nos has abandonado?